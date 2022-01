“Me sientan en una silla metálica, me atan los brazos, me ponen un trapo en la boca, y me conectan cables de electricidad en los dedos de los pies. Entonces me echan un cubeta de agua por encima y salsa picante en las fosas nasales. Conectan la música y empiezan las descargas eléctricas”.

Claudia Medina recuerda en presente. Como si le acabaran de retirar las sogas o de escupirle el último insulto. Habla con voz pausada, envalentonada de tanta lucha, sin querer olvidar ningún detalle. Esta mexicana es una de las 7.000 personas que se ha atrevido a denunciar malos tratos por parte de funcionarios del gobierno. La tortura es ilegal en México pero en los últimos diez años las denuncias han aumentado un 600%, mientras que tan sólo siete torturadores han sido condenados a nivel federal. Las cuentas no cuadran.

Torturada, violada y olvidada

Eran las 3 de la madrugada cuando soldados de la Marina pusieron patas arriba la casa y la vida de Claudia. “Me vendaron los ojos, me hicieron caminar descalza por encima de los cristales que habían roto, me empujaron por las escaleras y, medio desnuda, me metieron en una furgoneta junto a mi marido sin explicarnos por qué nos detenían”, cuenta a RTVE.es. Hoy, tres años después, sigue haciéndose la misma pregunta.

Claudia no pudo identificar a sus captores porque siempre tuvo los ojos vendados. Sí pudo ver los uniformes y reconocer el lugar al que la trasladaron como el edificio de la Marina, en Veracruz. A las descargas eléctricas, relata, le siguieron las agresiones sexuales, los golpes y las patadas. "Ellos me trataban como si fuera jefa de un cártel, pero yo les explicaba que no tenía nada que ver con eso. Trabajaba en una empresa de productos naturistas pero no me escuchaban (...) Me dejaron expuesta al sol toda la tarde sentada en una silla, sentí cómo la piel se me desgarraba. También me obligaron a comer comida descompuesta”, recuerda.

“De ahí me llevaron a las instalaciones del Ministerio Público. Me advirtieron de que si hablaba de lo que me habían hecho, me volverían a sacar para hacerme lo mismo o se lo harían a mis hijos. Entré en pánico”, dice. Allí, Claudia prestó declaración firmó el informe sin leerlo, amenazada, asegura, por un policía naval. Pasó 23 días -“aunque para mí fueron 23 años”-recluida en la cárcel femenina estatal de Zacatecas acusada de pertenecer a una banda criminal violenta.

Luis Tapia y Claudia Medina confían en que se haga justicia y piden a la comunidad internacional que condenen las violaciones de derechos humanos en México. AI

“Me sobró tiempo para ver que el 99% de las mujeres que se encuentran en reclusión son torturadas tanto física como sexualmente para inculparlas de un delito”, asegura. Y ese es uno de los motivos que la llevaron a emprender una lucha nacional e internacional contra la tortura en México. Su caso se ha conocido en 117 países y se han recabado más de 340.000 firmas exigiendo justicia al gobierno mexicano.

En febrero de este año fue exonerada de todo delito, pero su denuncia por tortura ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sigue sin ser resuelta, pese a las pruebas, los testigos y los dictámenes favorables del Protocolo de Estambul, una norma reconocida por la ONU para documentar pruebas médicas de tortura. Su esposo aún sigue en prisión y ella y sus hijos se han mudado de ciudad.

El 64 % de los mexicanos tienen miedo de sufrir tortura en caso de ser puestos bajo custodia, según una reciente encuesta encargada por Amnistía Internacional. La ONG acaba de publicar el informe Promesas sobre el papel, impunidad diaria: la epidemia de la tortura en México continúa, en el que denuncia la pasividad del Estado para frenar e investigar la tortura.