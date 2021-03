La vida de Caddy Adzuba, como la de tantas otras mujeres africanas, no ha sido fácil. Cuando era sólo una adolescente sufrió la guerra en primera persona. Desde entonces, decidió alzar su voz para denunciar los abusos que se estaban cometiendo en su país, la República Democrática del Congo (RDC), que lleva en conflicto permanente desde 1996.

En la actualidad trabaja en Radio Okapi, emisora de Naciones Unidas, ejerciendo el periodismo en uno de los lugares más peligrosos del mundo para las mujeres. Y es que, solamente en 2011, Médicos Sin Fronteras (MSF) atendió a 6.000 víctimas de violencia sexual.

Además, Caddy forma parte de la Asociación de Mujeres de Medios de Comunicación del Este del Congo, a través de la cual se han realizado alegaciones a la Corte Penal Internacional y al Senado de Estados Unidos por los frecuentes ataques contra la población civil, especialmente a mujeres y niñas.

Por éste y por otros motivos en 2009 recibió amenazas de muerte por “meterse donde no debía”. Su hermano y otros compañeros fueron asesinados en su lucha por la defensa de los derechos humanos.

Según un estudio que publicó la revista científica American Journal of Public Health, 400.000 mujeres, de entre 15 y 49 años, fueron violadas durante un período de 12 meses entre 2006 y 2007 en este país. Una cifra mucho más elevada a la avanzada previamente por la ONU, que fue de 16.000 en el plazo de un año.

Ella misma explica la historia de una niña a la que los rebeldes violaron y, posteriormente, arrancaron los ojos para que no los denunciara. “Ésto ocurre a diario en Congo, pero permanece en silencio”, añade.

"A pesar de ello, la voz femenina va tomando fuerza en una sociedad patriarcal, fruto de la sensibilización que han llevado a cabo las asociaciones feministas, animando a las mujeres que no tienen acceso a la cultura a pelear contra sus precariedades, alfabetizándose y aprendiendo a ser independientes y no sumisas ”, matiza Charif.

“Mujer como actora de paz, no como víctima“

La portavoz de la Fundación Euroárabe asegura que, "además de poder denunciar y llevar a los culpables a los tribunales, lo realmente importantes es el papel de la mujer como actora de paz , no sólo como víctima".

"Si no hay reporteros, no existe conflicto"

Tras los ojos de Caddy Adzuba se esconde sufrimiento, impotencia, rabia. Ella reclama a los informadores internacionales que se interesen por su país, que cuenten todas las atrocidades que allí se cometen, que no olviden África: “Si no hay reporteros, no existe conflicto. Los periodistas son más importantes que las autoridades estatales, ya que durante un conflicto armado, éstas desaparecen y sólo quedan los medios de comunicación”.

"En el caso de la RDC, la legislación internacional no se cumple porque son los propios criminales de guerra los que dirigen el país". La consecuencia: más de cinco millones de personas han perdido la vida en esta guerra, más de 40.000 menores están en el ejército, más de un millón y medio de desplazados y más de 470.000 refugiados.

Las mujeres son las que soportan las peores cargas y sus derechos son sistemáticamente vulnerados. A pesar de ser conscientes de sus dificultades, de las elevadas tasas de analfabetismo y de la feminización del sida, contribuyen activamente al desarollo de sus países. Son luchadoras natas. Alzan su voz y piden igualdad. Sueñan con cambiar su realidad en África.