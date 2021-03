La quema de varios ejemplares del Corán por parte de soldados de EE.UU. en la base de afgana de Bagram ha vuelto ha desatar las iras de los musulmanes. El gesto provocó varias jornadas de protestas, en las que han muerto al menos una treintena de personas y hay más de 200 heridos, según fuentes del Gobierno afgano. Sin ir más lejos, este mismo jueves, dos soldados estadounidenses han muerto por disparos de dos afganos, uno de ellos, un militar.

De poco parece que han servido las disculpas del Gobierno de Obama, disculpas que para el candidato republicano, Rick Santorum, eran innecesarias, ya que considera que Afganistán había “sobrerreaccionado”.

Lo cierto es que pocos gestos son más ofensivos para un musulmán que atacar el Corán.

“Es una agresión directa a la fe, a uno de los tres pilares del Islam… Siempre que se ataca a uno de los tres pilares, los musulmanes se sienten agredidos personalmente, en su persona misma. Como hay muchas ideas respecto a la fe, en Occidente no se valora lo que siente el musulmán y la reacción suya ante esta agresión”, explica a RTVE.es el presidente de la Conferencia Islámica de España, Riay Tatary.

Los arabistas también coinciden: “es la mayor ofensa que se puede hacer, porque el Corán es un texto revelado para el creyente. Es la palabra de Dios, un texto perfecto e inmutable y, a parte de eso, es un código de comportamiento”, apunta a RTVE.es el profesor y arabista Pedro Martínez Montávez.

Desde Occidente, no siempre se entiende el valor que tiene el texto dentro del interior de un musulmán. “Para los musulmanes es la última palabra de Dios, y por eso tiene esa importancia y veneración. Nosotros nos familiarizamos mucho con el texto. Se aprende de memoria… Es distinto que en textos de otras religiones, porque hay un mayor acercamiento al escrito”, apunta el imán Tatary

“Atacar el Corán es atacar la base y el fundamento del ser musulmán. No es un libro, no es un escrito, no es un hecho… Se está atacando el mismo fundamento de la identidad de los musulmanes”, añade la profesora de árabes e islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, Luz Gómez.

El Islam en la sociedad civil En las últimas décadas, el Islam ha empezado a jugar un papel cada vez más importante en la sociedad civil. “Ha habido un proceso de reislamización o de neoislamización posiblemente a partir de las últimas décadas, que se ve en la política, se ve en la cultura, se ve en la literatura”, apunta el profesor Montavez. Sin embargo, hay que separar este proceso del creciente islamismo político. “Una cosa es la reislamización, que es una supuesta vuelta a los valores éticos, morales y sociales” del Islám y otra cuestión muy distinta “es lo que llamamos islamismo, conviene no mezclar las dos cuestiones”, añade la profesora Gómez. No obstante, siempre hay pescadores en aguas revueltas. Los talibanes han aprovechado la crisis para pedir a los soldados y policías afganos que disparen contra sus colegas occidentales desplegados en el país. Desde entonces han muerto seis militares de EE.UU. supuestamente víctimas de ese tipo de acciones. La furia desatada, y oportunamente aprovechada por los talibanes, está haciendo que la seguridad de la OTAN en el país se esté viendo afectada. Reino Unido ha decidido sacar a su personal civil de su embajada, mientras que otros países como Francia o Alemania han retirado a sus asesores en las instituciones afganas. Pese a las dudas que ha despertado esta crisis, Washington ha asegurado que la estrategia de retirar lentamente las tropas al tiempo que se transfieren las competencias de seguridad "sigue siendo la correcta, se mantiene en vigor, y es la que vamos a continuar llevando a cabo".