Tras el éxito de las adaptaciones de La Ilíada y La Odisea se completa la versión en viñetas de la primera gran epopeya literaria de la historia con la publicación de La guerra de Troya (Panini), a cargo del afamado guionista Roy Thomas (Conan, Los Vengadores) y del dibujante español Miguel Sepúlveda, que debutó en el mundo del cómic con La Ilíada, con unos resultados espectaculares, y que, en un par de años, se ha convertido en uno de los dibujantes más populares del cómic norteamericano. De hecho, actualmente dibuja una de las series estrella de DC Comics, Stormwatch.

Miguel se confiesa fan de Thomas desde hace muchos años, cuando leyó sus cómics de Conan, y confiesa que colaborar con él ha sido un sueño hecho realidad: "Las adaptaciones de Thomas son geniales, sus guiones te dan mucha libertad a la hora de dibujar y diseñar tu mismo las páginas"

El de Miguel es un trabajo minucioso y detallista que le llevó a documentarse profusamente: "Sí, me pase unos días leyéndome La Iliada. Además saqué muchas ideas de la película Troya, protagonizada por Brad Pitt".

Viendo sus espectaculares dibujos para La Ilíada y esta Guerra de Troya, es una pena que Miguel no se haya encargado de completar la saga con La Odisea, cuyo aspecto gráfico corrieron a cardo de Greg Tocchini . Aunque Miguel reconoce que el artista brasileño hizo un buen trabajo: "Me gusto mucho, si señor. A mi no me la ofrecieron, aunque me habría encantado dibujarla".

Uno de los elementos fundamentales de la historia es el famoso caballo de Troya. "Tenía en mente el caballo de la pelicula Troya, me gustaba mucho ,y supongo que pesó un poco a la hora de dibujarlo. Aunque los de Marvel me hicieron cambiar el aspecto del caballo para que pareciese más juguetito , más típico".

"Lo pasé genial dibujando griegos"

"Me leí el libro, ¡un tocho de cuidado! -asegura- y me vi la película de Brad Pitt, que me encanta. Además, me sirvió como documentación para los cascos, las armaduras y las espadas. Aunque también miré muchas páginas de internet. Lo peor de dibujar fueron las multitudes y los ejércitos, que me llevaban mucho tiempo"

A pesar del éxito de La Ilíada Miguel no estaba contento con el resultado final: "Me cabree muchísimo, porque yo dedicaba mucho tiempo para que las páginas fueran espectaculares y muchos detalles desaparecían con el entintado". Algo que parece haber resuelto en La Guerra de Troya: "Tuve más suerte, porque Fran Martin entintó mis páginas muy bien. El dibujo quedó más limpio y más fiel a mis lápices".

Aún así, en obras posteriores, Miguel ha preferido entintarse a sí mismo, con resultados espectaculares.

Mirar las páginas de Miguel, llenas de detalles, es un placer que demuestra por qué es una de las actuales estrellas del cómic norteamericano y le llueven los proyectos: "Actualmente trabajo para DC comics,en una serie titulada Stormwatch y la verdad es que no me puedo quejar, el trato es muy bueno, y espero que la cosa dure, pero de vez en cuando me pongo la película Troya en el pc, me gusta recordar como fueron mis inicios, y lo bien que lo pase dibujando griegos".

La Ilíada, La Odisea y La Guerra de Troya forman parte de la colección de Clásicos ilustrados Marvel publicada por Panini y que incluye otros títulos imprescindibles como El mago de Oz, El último Mohicano o La isla del tesoro.