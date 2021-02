Por fin se publica en España la esperadísima adaptación de El Mago de Oz (Panini), de L. Frank Baum, a cargo del guionista Eric Shanower y el dibujante Skottie Young. Una auténtica delicia y uno de los tebeos mejor dibujados de los últimos años.

Un cómic que consiguió, en 2010, dos premios Eisner (Los más prestigioso del mundo del cómic) a la Mejor Serie Limitada y a la Mejor publicación para niños. Pero sería un error pensar que estamos ante un cómic exclusivamente para niños, porque se trata de una fiel e interesante adaptación de uno de los grandes clásicos de la Literatura Universal.

Un clásico que casi todos conocemos por la película de Victor Fleming de 1939, un film revolucionario que se mantiene como uno de los clásicos indiscutibles de la historia del cine, pero que tenía bastantes diferencias con la novela original de Baum. Por eso recomendamos la lectura de este cómic que cuenta con un estupendo guión de Shanower, mucho más fiel al original literario.

Un dibujante superdotado

Pero lo que más destaca de esta versión son los alucinantes dibujos de Scottie Young, que este mismo año (2011) ha ganado el premio Eisner al mejor dibujante por la continuación de esta historia, The Marvelous land of Oz, que esperemos que no tarde mucho en ser editada por Panini.

Young logra una versión tan innovadora como reconocible de los inmortales personajes. Y su estilo a medio camino entre la ilustración, el manga y la caricatura es ideal para dotar de vida a personajes tan complicados como el espantapájaros o el Hombre de hojalata. Sin olvidar su superlativa versión de Dorothy, de la que nos enamoramos al primer vistazo.

"Dorothy es el alma de esta historia, y si no podía convencerte de que la amaras en menos de dos segundos, entonces mejor que me buscara otro trabajo", asegura Skottie en los extras del tebeo, en los que podemos ver el proceso de creación de los personajes.

Son impresionantes, también, sus diseños para el León cobarde, una auténtica bola de pelo de la que es imposible no enamorarse. "Necesitábamos que pensaras: "Es un gatito cobarde". Necesitaba que fuera blando, y nada transmite mejor la blandura que los círculos grandes, redondos e hinchados. Busqué eso con la cara: un gran círculo con todos los rasgos de la cara de un león dentro de él. Añade a eso una gran melena y tenemos un león bajo de forma".

Conocido por sus trabajos en series de Marvel como Spiderman, Ironman o los Nuevos X-Men, Skottie logra aquí uno de los trabajos más impactantes de su interesante carrera.