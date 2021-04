El juez decano del Partido Judicial de Palma, Francisco Martínez Espinosa, ha asegurado que no hará "distingos" y, por tanto, el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, el próximo 25 de febrero entrará andando y no en coche a los Juzgados de Vía Alemania, donde, a partir de las 09.00 horas, será interrogado, en calidad de imputado, por el juez José Castro, en el marco del Caso Nóos.

En declaraciones a Europa Press, Martínez Espinosa ha indicado que tanto él, como Castro comparten que para Urdangarin se debe establecer el "mismo régimen que para cualquier otro imputado", de forma que ha decidido que el yerno del rey baje andando la cuesta de los Juzgados de Palma, hasta llegar a la puerta, lo que supone unos 30 metros.

El juez decano ha recalcado que no tiene ninguna intención de modificar esta decisión, teniendo en cuenta que "no hay elementos de juicio" que le lleven a variar el planteamiento inicial establecido para cualquier imputado "sin hacer distingo alguno".

Además, ha añadido que no ha recibido ninguna solicitud oficial por parte de la Casa Real "ni en un sentido, ni en otro", más allá de la reunión que el pasado jueves se celebró en los Juzgados de Vía Alemania, donde miembros de la seguridad de la Casa Real plantearon como "sugerencia y no como exigencia" que Urdangarin entrara en vehículo hasta la puerta de los Juzgados.

Entrará con escolta, pero no hasta la sala

A pesar de esta sugerencia, Martínez Espinosa ha insistido en que al duque de Palma se le aplicará la misma "regla general" que al resto de imputados, si bien ha precisado que a Urdangarin se le permitirá entrar en los Juzgados con su escolta de la Casa Real proporcionada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, aunque, obviamente, ésta no podrá acceder a la sala en la que será interrogado por el magistrado.

"Se trata de dar un trato igualitario a todo el mundo, pero no se trata de menoscabar el elemento de seguridad personal de Urdangarin", ha manifestado el juez decano, quien ha apuntado no hay previsión de que nadie de la seguridad privada de los Juzgados acompañe al yerno del rey, ya que "se da por hecho de que acudirá con su escolta personal".

Por otro lado, Martínez Espinosa ha recordado que Castro quiere que Urdangarin entre andando a los Juzgados y, en este sentido, ha apuntado que valora con "especial trascendencia" la opinión del juez que instruye el caso Nóos, quien ya le ha trasladado que no se deben hacer "distingos" con el yerno del Rey.

Finalmente, ha aseverado que, actualmente, no hay ninguna petición concreta de la Casa Real que solicite cambiar esta decisión para que Urdangarin pueda entrar en un vehículo, por lo que mientras no se produzca una comunicación oficial, no se estudiará la posibilidad de aplicar a Urdangarin un régimen diferente que al resto de imputados, algo que ya de entrada rechaza.