La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha explicitado los cuatro objetivos que se ha marcado Mariano Rajoy para el comienzo de la legislatura. El primero de ellos tiene que ver la participación española en el Ecofin y el Consejo Europeo del 9 de diciembre. El segundo, con el compromiso de España con la Unión Europea para cumplir con el déficit público, que para 2012 está fijado en un techo del 4,4%, y un 3% para el ejercicio siguiente.

Cospedal asegura que España y el PP "cumplirán con sus compromisos, por encima de todo", lo que no está "sujeto a ninguna condición". Para cumplir con el objetivo, ha asegurado que Mariano Rajoy está "comprometido" con las reformas financiera, laboral y educativa. Y ha ratificado que no "nos podemos permitir no cumplir", y así se ha comprometido Mariano Rajoy con los principales líderes europeos, ha asegurado la presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha.

Las reformas laboral y financiera son precisamente las dos últimas prioridades en la agenda de un Mariano Rajoy que prevé tomar posesión del cargo de presidente del Gobierno el próximo día 22 de diciembre.

Por ello, ha solicitado para esta semana una ronda de reuniones con las centrales sindicales y la patronal CEOE para tratra de acelerar una reforma laboral, que no se descarta incluso que pudiera ser materia de regulación por el primer consejo de Ministros del PP previsto para el viernes, 23 de diciembre.

El 20 y 21 de diciembre será el debate de investidura, en el que se conocerán algunas de las medidas concretas con las que el futuro presidente prevé gobernar. De Cospedal ha asegurado que "no conoce a ningún presidente del Gobierno que haya hecho público su programa antes del debate", respondiendo a las críticas de quienes le piden que ponga sobre la mesa su proyecto.

También ha valorado que, aunque se reúna antes con los presidentes de Francia y Alemania, durante la reunión de los Partido Popular Europeo, concretamente el 8 de diciembre, no significa que les vaya a comunicar a ellos su programa antes que a los españoles.

Preguntada por la incertidumbre que puede generar en los mercados el que no se conozcan los detalles de gobierno, De Cospedal ha asegurado que el mensaje de tranquilidad necesario lo transmite el hecho de que Mariano Rajoy "no haya parado de trabajar" y que "desde el primer día haya estado en comunicación con los principales líderes europeos.