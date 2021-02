Los ministros de Exteriores de la Liga Árabe y Turquía han celebrado este miércoles una reunión extraordinaria en Rabat, Marruecos, en la que Siria no ha estado presente por primera vez, lo que ha supuesto que la suspensión de este país como miembro de la Liga ha entrado ya en vigor.

De otro lado, los líderes han pedido que se tomen "medidas urgentes" para proteger a los civiles sirios de la violencia de las fuerzas leales al presidente Asad. En una declaración emitida después de su encuentro, también han querido matizar que para llevar a cabo dicha protección están "en contra de toda intervención extranjera en Siria".

Antes de su encuentro el responsable de Exteriores marroquí, Taieb Fasi Fihri, anticipaba la postura respecto a Damasco "A la espera de una respuesta absoluta y clara de Siria al plan de paz de la Liga Árabe el régimen de Damasco ha quedado suspendido de la organización".

De momento no ha habido una petición formal para que Asad abandone el cargo. El único país miembro que lo ha pedido hasta el día de hoy ha sido el rey jordano Abdulá y es una demanda clara de Estados Unidos que el pasado martes solicitó un mensaje "claro" por parte de la Liga.

Boicot de Siria

Esta reunión se produce cuatro días después de que la Liga Árabe decidiera suspender a Siria ante su negativa a aplicar la Hoja de Ruta aceptada, en la que se comprometía a abandonar la violencia y a conceder una amnistía a todos los presos de las protestas.

Tras no darse ninguno de estos pasos, la Liga convocó el encuentro de este miércoles y Siria, tras haber procedido a la liberación de más de 1.000 presos, anunció que, por primera vez, no estaría presente: "A la luz de las decisiones tomadas en Marruecos, Siria ha decidido no participar en el encuentro de la Liga en Rabat", comunicaba la agencia de noticias oficial siria.

Por su parte, el ministro de Exterories marroquí había manifestado que los "colegas sirios" serían bienvenidos. Con todo, su ausencia ha sido interpretada como una aplicación inmediata de su suspensión como miembro de la Liga.

"El régimen sirio pagará muy caro por lo que hizo", ha declarado el ministro turco de Asuntos Exteriores ,Ahmet Davutoglu, a la apertura del Foro de Cooperación Turco-Árabe en Rabat.

El ministro comentó a los periodistas desde la represión de seis meses en Siria por el régimen del presidente Bashar al-Assad, antes de regresar a los jefes de la diplomacia de la Liga Árabe.