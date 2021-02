Entrevista de Mariano Rajoy por Pepa Bueno

PEPA BUENO: Mariano Rajoy, buenas noches.

MARIANO RAJOY: Buenas noches.

PB: Bienvenido al Telediario.

MR: Muchísimas gracias.

PB: El domingo dijo en Valencia: "Creo que vamos a ganar las elecciones". ¿Eso es modestia, prudencia, estrategia? ¡Creo, señor Rajoy, que todas las encuestas dicen que van a arrasar!

MR: Bueno, ese es un mensaje que se hace a la gente en un mitin, la gente en un acto público está contenta, hay que animarla y decir: "Creo que vamos a ganar las elecciones". Tampoco hay que darle mayor importancia. Yo no le daría ningún significado.

PB: Tiene todas las papeletas para ser el próximo presidente del Gobierno de España y llega en medio de una enorme tormenta financiera, con Europa

cuestionándose a sí misma, con el Fondo Monetario Internacional y Bruselas, eso que llamamos los mercados, pendientes de las políticas que usted haga, si finalmente es el presidente, vigilándole. ¿Cree que esa especie de vigilancia resta autonomía, resta soberanía?

MR: Están pasando cosas que no habían ocurrido nunca y que no conocíamos. Fíjese usted que, por ejemplo en Grecia o en Italia, al final han terminado siendo presidentes del Gobierno personas que no se han presentado a las elecciones, yo creo que ni siquiera son diputados y creo que eso no es lo mejor. Es decir, yo creo en la democracia y creo que la gente elige a sus propios gobernantes. En este caso han sido elegidos por el Parlamento, legales, pero, en fin, no me parece lo más razonable.

“En el caso de Europa hay que hacer dos cosas: mantener el euro y cumplir nuestros deberes“

Vivimos en una etapa muy complicada, con muchas dudas, incertidumbre, desconfianzas, pero yo creo que en el caso de Europa hay que hacer dos cosas: la primera, mantener el euro porque es un gran proyecto político y no debemos dar marcha atrás de ninguna de las maneras. Y en segundo lugar, todos los países que formamos parte del euro, que para mí es sinónimo de bienestar, de riqueza y de empleo, tenemos que cumplir nuestros deberes para con los demás y hacer las cosas bien; una buena política económica.

PB: La prima de riesgo española está en máximos históricos, usted ayer la relacionó con la confianza en el actual Gobierno, pero esta escalada alcanza ya a 12 de los 17 países de la zona euro. ¿Usted cree que solo con confianza vamos a romper esta tendencia de la prima de riesgo?

MR: Bueno, la confianza es muy importante. Los países que están mejor son: Alemania, Austria, Holanda, Finlandia porque han hecho las cosas bien, porque están creciendo: Alemania el 0,5 en el último trimestre y eso es muy positivo. España no ha crecido, y hay otros países donde las cosas no se han hecho tan bien y somos los que estamos pasando dificultades. Sobre todo los países del sur: Grecia, Portugal, Italia y España. La prima de riesgo está muy alta, eso significa que nos cuesta mucho financiarnos y eso significa que es crédito más caro para la Administración, para las empresas, para las familias, para todos, y, por tanto, menor bienestar y riqueza. Al final, ¿qué hay que hacer? Pues intentar hacer las cosas bien; una mejor política económica.

PB: Antes de dejar Europa, ¿tiene algún referente político en Europa, alguien cuya gestión le guste?

MR: A mí me gustan todos aquellos que no gastan más de lo que ingresan, todos aquellos que tienen una deuda pública moderada, todos aquellos que han hecho reformas en la economía. En este momento yo envidio a los países que crecen económicamente y crean empleo. Fíjese, hace cuatro años, por ejemplo, España, Alemania y Francia tenían la misma tasa de desempleo, le hablo del año 2007, y hoy es terrible comprobar que nosotros tenemos más del triple de personas que no pueden trabajar que Alemania. Por tanto, para mí referentes, en cualquier faceta de la vida, no solo en la política, serán aquellos

que hacen las cosas bien.

PB: Si ganan, y con la holgura que anticipan las encuestas, ¿cuándo notarán los españoles el cambio que ustedes preconizan?

MR: Bueno, primero tenemos que ganar y ganarnos la confianza de los españoles de aquí hasta el final de la campaña. Me dice: ¿Cuándo se va a producir efectos? Es muy difícil saber, y además no hay nadie que lo pueda decir, de hecho se discute el crecimiento económico del año que viene 2012, si se va a crear empleo en una fecha o en otra, eso no lo sabemos.

“Hay que dar pasos en la buena dirección, hacer las cosas bien para que vuelva la confianza y se cree empleo“

Lo que yo sí tengo claro es que hay que dar pasos en la buena dirección y que lo que tenemos que preocuparnos es de comenzar a hacer las cosas bien en España y si lo hacemos así volverá la confianza y volverá la reactivación de la economía y se creará empleo. Por tanto, lo principal es empezar a hacer las cosas bien.

PB: Se lo pregunto de otra manera. Tenemos 5 millones de parados, es una tragedia nacional, la Comisión Europea dice que no antes del 2013 mejorarán las cifras de paro, y para entonces unas décimas, ¿usted cree que con sus políticas puede adelantar esa fecha, el 2013, unas décimas bajar el paro que dice la Comisión Europea?

MR: Sobre esto todo el mundo tiene opiniones diferentes. En el año 96, la otra vez que nosotros llegamos al Gobierno, la tasa de desempleo era del 22%. Empezó a crearse empleo, de una manera sostenida, estable y ya muy percibible, en el año 1998. Es decir, el año 97 fue un año malo, después se crearon

5 millones de puestos de trabajo. Si entonces se pudo hacer, no hay ninguna razón para decir que ahora no se puede, y eso que ahora la situación está mucho más difícil que en 1996.

“Yo creo que en los dos primero años de la legislatura ya se debería ver una mejora importante de la economía“

Pero bueno, la sociedad española es una sociedad con empresas fuertes, que se han internacionalizado, que han invertido fuera; hay pequeñas y medianas empresas estupendas, hay trabajadores cualificados, hay una generación de jóvenes muy bien formada. Yo creo que si el Gobierno genera las condiciones y da un poco de confianza, España puede salir y no tenemos que esperar a cifras, a tiempos tan alargados en el tiempo

como señalan algunos. Yo creo que en los dos primeros años de la legislatura ya se debería ver una mejora importante en la economía española.

PB: Y en la primera legislatura, cuatro años, ¿dónde debería estar razonablemente nuestra tasa de desempleo?

MR: Eso es muy difícil decir. Ya le digo, lo importante es ir dando pasos en la buena dirección, ir generando confianza, que el inversor se anime a invertir y ganar también la confianza fuera. Fuera nos jugamos algo que es capital, que es el precio del dinero, lo que tenemos que pagar nosotros por el precio del dinero. Si los alemanes pagan un 1% y los españoles un 6%, es imposible que una empresa española pueda competir con una alemana. Por tanto, como en tantas y tantas facetas de la vida, hay algo que es la confianza; que no es un decreto, ni una ley, ni un reglamento: es ser capaz de generar confianza. Y al final la confianza se gana por un conjunto de cosas: tener un Gobierno competente, gente seria al frente, gente que diga la verdad, que se explique, que se vea que toma medidas. Es importantísimo el dar la sensación de seriedad y de fiabilidad.

PB: ¿Qué modelo productivo va a impulsar usted? Para aquellos que nos miren esta noche y que están expectantes sobre a dónde dirigirse, ¿de dónde van a salir esos puestos de trabajo, de qué sectores?

MR: Vamos a ver, lo que no puede hacer nunca un Gobierno es decirle a los inversores: Oiga, usted tiene que dedicarse a hacer esto o esto". Esto al final

es una decisión del ser humano, del emprendedor, del que quiere hacer algo. Ahora, dicho esto, España tiene sectores muy importantes hoy en día: el turismo es más del 10% del PIB y además hay que ayudarles; en turismo somos la primera potencia del mundo, ese no es un dato ciertamente menor. Y hay algunas zonas de España como Canarias, Baleares, incluso zonas de la costa mediterránea o de la Costa del Sol que viven prácticamente del turismo, es un sector muy importante. El sector servicios es capital también en España. Hay otro sector muy importante que es la agricultura, de la agricultura vive en España mucha gente y hoy en el mundo somos 7.000 millones de personas. Yo creo en la agricultura y creo en la ganadería, y creo en la industria agroalimentaria. He estado reunido con ellos hace no mucho tiempo, es más de un 7% del PIB español, creo que es un sector donde España tiene mucho que decir y donde hay que hacer un esfuerzo para exportar.

PB: ¿Y el ladrillo, la construcción? ¿Volverán a impulsar un modelo de mucho desarrollo de la construcción?

MR: Bueno, yo creo que sí, la construcción también es muy importante. Lo que no podemos es construir como ha ocurrido en los últimos años: se llegaron a iniciar 800.000 viviendas al año; eso no es razonable y por eso estamos ahora en la situación en la que estamos en el sector de la construcción. Pero el sector de la construcción no es solo el sector de la construcción, las empresas constructoras y las personas que trabajan allí; es que cuando uno vende un piso, dentro del piso hay que poner un sofá y una nevera, y una lavadora, y hay un escayolista que tiene que ir allí, y hay alguien que pone unos ascensores en el edificio.

“El sector de la construcción da mucho empleo y hay que recuperarlo“

Es decir, es un sector que da mucho empleo, pero además de ese sector dependen muchísimas pymes en toda España. Por tanto, es un sector que hay que recuperar aunque lo primero que hay que hacer, y esa es una de las primeras urgencias, es llevar al ánimo a las entidades financieras que tienen en este momento muchas viviendas sin vender y tienen que sacarlas a la venta.

PB: ¿Cómo se hace eso?

MR: Pues eso no es ni una ley, ni un decreto, ni un reglamento porque aquí todos queremos que todo se arregle a base de leyes. Eso es el Banco de España y el Gobierno hablando con ellos, convenciendo, explicándoles que tienen que sacar todo eso y que si hay viviendas para las cuales se dio un crédito por valor de 100 y ahora el mercado dice que valen 70, pues tendrán que venderlas en 70 y asumir una pérdida.

“Los bancos tendrán que vender las viviendas y asumir una pérdida“

Lo que no se puede tener en los balances de las entidades financieras es activo, por ejemplo viviendas o suelo, que no valen realmente lo que valen. Y eso se puede hacer, ahí tiene que actuar el Banco de España, el propio Ministerio de Economía, y no es cuestión de leyes, ni de reglamentos, ni de decretos; sino de decirles: Señores, ustedes tienen que ir por ahí porque ustedes tienen que sanear sus balances y sacar a la venta sus viviendas". Esa es una de las cuestiones que lastra que el crédito fluya.

PB: Usted ha dicho también que es una de sus prioridades es que el crédito vuelva a fluir.



MR: Sin duda.

PB: ¿Se plantea pedirle a la UE que permita a la banca española acogerse al Fondo de Estabilidad Financiera para sanear la deuda del ladrillo?

MR: Pues mire, no tenga la más mínima duda de que si fuera necesario, sí. Hemos visto en Europa ahora una cosa muy curiosa: como los griegos no pagan su deuda, pues entonces ahora se obliga a los bancos a capitalizarse y quien tiene la deuda griega son los bancos alemanes y los bancos franceses. Al final, a quien obligan a capitalizarse es a los bancos españoles que no tienen ninguna deuda griega; algo verdaderamente sorprendente. Pero ese fondo que se ha creado en Europa si nosotros necesitamos del fondo, yo desde luego no voy a hacer como algunos que dicen que no, que no vamos a utilizarlo, que España no necesita. Desde luego, si vamos a utilizarlo yo iré allí a pedirlo, hasta ahí podíamos llegar, vamos.

PB: Hablamos de impuestos, ¿no subirá ninguno?

MR: Mi idea, en principio... La filosofía en nuestro partido es: confianza en la sociedad para que cree riqueza y dejar dinero en manos de ellos, aunque luego hay que pagar impuestos para sostener la sanidad, la educación, las pensiones. Por tanto, mi idea es ir bajando impuestos pero ahora no es posible, en esta primera parte, porque estamos en una situación económica como la que estamos.

“La única modificación en impuestos que planteo al principio es bajárselos a pymes y autónomos“

La única modificación económica que planteo al principio, luego ya veremos cómo evoluciona la legislatura, es bajar los impuestos a los pequeños y medianos empresarios y a los autónomos para que creen bienestar, riqueza y empleo. Porque ellos son los que emplean al 80% de los españoles que trabajan y queremos estimularlos y queremos decirles: Aquí hay un Gobierno que les va a apoyar pero ustedes tienen que sacarnos de esta situación".

PB: ¿Tampoco el IVA?

MR: No está previsto subir el IVA.

PB: ¿No va a subir el IVA?

MR: No.

PB: Acaba de decir, luego abundaremos en ello, que no subirá impuestos, ha dicho que no va a haber recortes en sanidad, en educación, que va a mantener el poder adquisitivo de las pensiones... ¿de dónde saldrá el dinero para todo eso, señor Rajoy, mientras se produce el crecimiento económico?

MR: Pues del resto de las partidas de los Presupuestos y luego hay que hacer una apuesta fuerte por el crecimiento económico. Desgraciadamente aquí en España llevamos mucho tiempo hablando de recortes para controlar el déficit y de hecho hay que recortar el déficit. El Gobierno obliga a las Autonomías y con razón a que no superen el 1,3 de déficit y el Gobierno se impone así mismo, también con razón unas obligaciones de déficit. Eso hay que hacerlo, pero la clave es hacer también reformas estructurales, generar confianza para activar la economía y por tanto aumentar los ingresos. Es decir, no se trata solo de hacer recortes sino de aumentar los ingresos. Yo creo que se puede hacer. La primera etapa va a ser difícil, va a ser complicada, va a ser dura, pero si somos capaces de fijar una línea, de mantener un criterio, de dar certidumbres, España va a superar esta situación.

PB: Un par de preguntas muy concretas: ¿de dónde saldrán los miles de millones, -entre 20 y 30.000- que Bruselas dice que hay que recortar para cumplir el objetivo de déficit el próximo año?

MR: Primero vamos a ver lo que dice Bruselas. Pues tiene que salir de todas las partidas presupuestarias sin afectar a lo que son derechos de las personas. Es decir, sanidad y educación, el Gobierno no puede recortar, ni lo pretende, pero es que son competencias de las Comunidades Autónomas. Quien puede recortar si quiere son las Comunidades Autónomas.

“Hay que recortar de todas las partidas menos de las pensiones“

Yo le he dicho a la gente de mi partido que eso es prioritario y que no debería afectar a derechos de los usuarios, ni educación, ni sanidad. Pero se puede ser muchísimo más eficiente. Una de las cosas que yo voy a plantear es que todas las Comunidades Autónomas compren todos los productos farmacéuticos y todos los productos que se usan en los hospitales y centros de salud, conjuntamente, solo con eso, en lugar de comprar 17 por separado, el ahorro que se puede producir puede ser monumental. Por tanto tendremos que ser más eficientes, manejar bien el dinero público y cuidar mucho el dinero del contribuyente. Y cortar, pues mire, de los Presupuestos Generales del Estado habrá que cortar de todas partes, salvo la partida de pensiones.

PB: Igual de concreta, ¿se compromete a cumplir el próximo año, que ya es suyo, el objetivo de déficit que marca Bruselas? ¿Pase lo que pase? Porque ayer decía Dolores de Cospedal, su número dos, que cuando el Gobierno diga lo que hay que hacer va a haber protestas en la calle. ¿Pase lo que pase? ¿Se compromete a cumplir ese objetivo?

MR: Yo tengo que cumplir el objetivo de déficit y tengo que poner el mismo empeño que está poniendo ahora la Sra. Salgado para cumplirlo. El Gobierno de España se ha comprometido ante la Unión Europea, 6% de déficit este año, ojalá lo consigan. El año que viene, el 4,4% y el siguiente el 3%. Ese es nuestro compromiso ante la Unión Europea, ahí nos jugamos nuestra credibilidad. Pero la credibilidad tiene efectos, es que si no hacemos eso nos cuesta mucho dinero financiarnos, la prima de riesgo se pondrá por los aires y seremos un país poco fiable. Por tanto si a mí me dice que yo mande un mensaje al exterior y dentro de España, sí. Tenemos que hacer un esfuerzo y no tener la más mínima duda y no transmitirla sobre todo, de que vamos a cumplir. Es que nos jugamos mucho. Los objetivos de déficit público que el Gobierno de España ha llevado a Bruselas y ha puesto en un papel. Grecia no lo cumplió, Italia no lo cumplió y yo desde luego quiero que España sea otra cosa.

PB: ¿Hará una reforma laboral sin los sindicatos?

MR: Ya se hizo alguna reforma laboral en la última legislatura sin los sindicatos. La última reforma laboral que hizo el Gobierno solo la votó el Partido Socialista, ni sindicatos, ni empresarios, ni ninguna fuerza política. Yo sí creo que hay que hacer una reforma laboral, sobre todo para que haya mayor flexibilidad en las empresas. No se puede ser rígidos en estas cosas. No se puede hacer un convenio en Madrid y que al final le valga a un señor de Pontevedra, a un señor de Palma de Mallorca, o a otro señor de Badajoz, o a uno de Astorga, porque las empresas son distintas.

Hay que modernizar nuestras relaciones laborales y se lo diré a los sindicatos

Entonces yo creo que los mejores convenios son aquellos que hacen empresarios y trabajadores. Por ejemplo, en las cafeterías, oiga pues a lo mejor el lunes trabajas menos horas, pero el sábado que es cuando va la gente al bar o va a un restaurante, pues se trabaja más horas y te pago más, es decir, eso es mucho mejor y nos adaptaremos mucho mejor a las circunstancias en que vivimos. Por tanto, yo creo que eso es capital. Eso lo dice todo el mundo, funciona en toda Europa, eso es modernizar nuestras relaciones laborales y eso hay que hacerlo y yo se lo diré a los sindicatos. Pero yo a los sindicatos les diré, oiga yo estoy dispuesto a hablar conmigo, pero a veces se nos dice a los políticos, ustedes tienen que cambiar, hay que adaptarse al mundo. Nos lo dicen ustedes los periodistas, bueno, pues a los sindicatos y a los empresarios también hay que decirlo. Adaptarse al mundo vale para ustedes, para nosotros, pero también para sindicatos y empresarios.

PB: Reforma laboral, ¿qué otras reformas cree que son urgentes y en qué orden?

MR: El orden de las reformas, lo que hay que hacer, primero; lo del déficit. Austeridad en las Administraciones Públicas, porque ahí está nuestra credibilidad, está el cómo nos ven en Europa y está el precio al que nos vayamos a financiar. Primero, austeridad. Segundo; la reestructuración del sistema financiero sobre el cuál ya le he dado algunos apuntes para que vuelva el crédito. Tercero; la reforma laboral. Cuarto; el apoyo a los emprendedores. También lo hemos hablado, aunque quizá no con tanta claridad. Cuando me preguntó por los impuestos, yo creo que el único impuesto que se puede bajar hoy es el impuesto a los emprendedores. Hay una serie de medidas que contempla nuestro programa como no pagar el IVA hasta que no cobren las facturas, el dinero que se reinvierta en la empresa va a tener una bonificación de 10 puntos en el Impuesto de Sociedades. Es decir, si una empresa gana tres, no es lo mismo que dedique esos tres a invertir y a crear más trabajo que dedique esos tres a gastarlo lícitamente. Si dedicas a gastarlo, pagarás el 100% del impuesto que te toque, si lo reinviertes, pagarás 10 puntos menos, porque eso es una fórmula de estimular también la inversión y la creación de empleo. Yo creo que esas son las reformas más importantes. Y luego transmitir en Europa que nosotros vamos en serio. Lo de Europa ahora está complicado porque hay muchos rumores, hay muchos dimes y diretes y muchas cosas, un euro a dos velocidades...

PB: Un núcleo duro, un grupo de países de segunda.

MR: Eso sería muy peligroso porque eso supondría que habría unos países, ya sabemos cuáles son, Alemania, Holanda, etc., que sacarían bonos juntos, irían al mercado juntos, con lo cuál se financiarían a un precio muy barato. Y luego estaríamos todos los demás que nos financiaríamos a un precio muy caro, con lo cual se abriría una gran brecha, en términos de bienestar, riqueza y paro y yo desde luego eso no lo voy a aceptar de ninguna de las maneras. Y creo en el euro y sería un desastre para España y para toda Europa el liquidar el euro.

PB: Me ha dicho que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones, ¿el de los funcionarios también?

MR: Los funcionarios han sido muy castigados, porque les han dado una bajada del 5%, yo fui el primero en congelar el sueldo de los funcionarios, fíjese usted, en el año 1996 y me hicieron una huelga. Teníamos que entrar en el euro, hicimos un programa de ajuste duro, que fue en el 96, había que entrar en el euro, teníamos que cumplir los requisitos, creo recordar que era en 1998 y entonces me lo estuvieron reprochando toda la vida.

“En las pensiones me comprometo a mantener el nivel adquisitivo, con los funcionarios no puedo“

Yo recuerdo los debates en las campañas electorales anteriores. ¡Y usted que ha congelado el sueldo de los funcionarios! Ahora lo han bajado un 5%. Yo creo que es un sacrificio importante bajar el 5%. Que seguirán haciendo. Bueno ahora se lo han bajado, ya está bajado. Sí. Lo que vamos a hacer en el futuro, así como en las pensiones me comprometo a mantener el nivel adquisitivo y subir el IPC, en este caso no puedo hacerlo. No puedo comprometerme porque quiero ver cómo están las cuentas públicas de verdad, pero lo que sí tengo claro es que le hemos bajado 5 puntos y que no parece justo que les volvamos a bajar.

PB: ¿Debemos despedir funcionarios en España como hemos visto en otros países europeos?

MR: Despedir funcionarios no lo veremos porque no se puede. Y porque la gente que ha entrado en la Administración y tiene la condición de funcionario público, no se le puede despedir, a mí me parece bien. El tema de funcionarios se dicen cosas que tienen sentido y otras que tienen menos sentido. Hay en algunos sitios donde no se puede hablar de quitar funcionarios. En un hospital si se jubila el jefe del servicio de anestesia, pues oiga, tendrás que sustituirlo por otro, ¿no? Pero creo que hay muchas plazas que se pueden ir amortizando y hay mucha gente a la que se le puede cambiar de sitio. Porque hay sitios donde se necesita gente y hay otros sitios donde probablemente sobran. Lo que sí está claro es que el principio que debe inspirar la actuación de las Administraciones en los próximos cuatro años es ya no convocar más plazas que las estrictamente necesarias.

PB: Dos cosas a propósito de lo que decía sobre las reformas pendientes, las prioridades, una; dice que lo prioritario es el déficit, ¿cómo se lo va a hacer cumplir a las Comunidades Autónomas, algunas gobernadas por el Partido Popular que también lo incumplen?

MR: Sí, sí, lo incumplen prácticamente todas las Comunidades Autónomas. Este año es el 1,3%, el Gobierno se ha reunido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con ellos y aquí hay algo muy importante que no digo que haya pasado desapercibido pero que fue muy importante que se produjo al final del verano, fue cuando acordamos el presidente del Gobierno y yo una reforma de la Constitución. La primera ley que tiene que entrar en las Cortes es la ley que desarrolla esa reforma de la Constitución y que dice, oiga, aquí no se gasta por las Administraciones más de lo que se ingresa y aquí techo de gasto y techo de endeudamiento para todos. Pues las Comunidades Autónomas tendrán que tener un techo de gasto y de ahí no se podrán pasar. Y un techo de endeudamiento y de ahí no se podrán pasar. Tenga usted en cuenta una cosa, que las Comunidades Autónomas no pueden endeudarse si no tienen la autorización del Estado. Pero yo por lo que voy oyendo, y hablo con mucha gente-, todo el mundo está muy concienciado de que igual que las familias y las empresas se han apretado el cinturón, ahora le toca a las Administraciones.

PB: No le voy a preguntar por su hipotético gobierno si gana las elecciones, no le voy a preguntar por ministrables.

MR: Se lo agradezco mucho.

PB: Pero le voy a preguntar por una cosa de su hipotético gobierno. Esa persona que usted tenga en la cabeza, tiene ya en la cabeza como futuro ministro de Economía, ¿no sería razonable con la que está cayendo que él lo supiera ya y estuviera trabajando en los Presupuestos del año que viene?

MR: Es muy difícil trabajar en los presupuestos del año que viene cuando no tenemos el ministerio de Economía y Hacienda, ¿no? Es decir, lo que es malo es que se haya anunciado en julio que las elecciones se celebran en noviembre. Las elecciones debieron haberse celebrado en septiembre. Porque claro, en todo este periodo, queramos o no, pues, hay un gobierno medio en funciones, unos que se van, otros que están pendientes de las elecciones...Creo que son cuatro meses que se han perdido y eso no es bueno, ¿eh? Eso no es bueno. Pero, en fin, las cosas son como son, las elecciones son el 20 de noviembre, ojalá que se pueda hacer gobierno, pues, sobre el 20 de diciembre, aproximadamente, y deberíamos presentar los presupuestos a la mayor celeridad posible, pero es que hoy no tenemos el Ministerio de Economía y no se conoce ningún caso en la historia mundial en el cual la oposición haya hecho un presupuesto. Ninguno, pero ni en la de España ni en ningún otro país. Es imposible.

PB: Iba a preguntarle por las comunidades autónomas. ¿Hay que repensar el modelo? ¿Le gusta el modelo autonómico español como está ahora mismo?

MR: Mire, el modelo autonómico es el que nos hemos dado los españoles en el año 1981, y, en sus líneas generales, ha funcionado bien. Tenía dos objetivos. Por una parte, reconocer las singularidades de algunos territorios y, por otro, ser más eficaz. Y yo creo que ha sido útil. Se han hecho muchas cosas: la proximidad a la gente, etc., etc. Y yo no soy partidario de revoluciones ni de cambios sustanciales. Pero sí hay cuatro o cinco cosas que creo que hay que hacer, es decir, lo primero es un tema capital, es una cosa que se llama la unidad de mercado, es decir, nosotros vamos en Europa a normas comunes. Tenemos todos el euro, los tipos de interés los fija Europa, ahora Europa nos dice que no podemos gastar más de lo que ingresamos, que nuestro nivel de deuda pública, se habla de que el Impuesto de Sociedades debe ser igual en toda Europa...Lo que no tiene sentido es que si toda Europa va a tener las mismas normas, aquí, en España, tengamos 17 normas distintas. Entonces, en materia de residuos, de medio ambiente, de apertura de grandes superficies... Hay una serie de materias donde hay 17 normas distintas.

PB: Y eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se va a hacer?

MR: Pues eso, vamos a crear una comisión nacional de la unidad de mercado para ir analizando las normas, y, luego, haremos una ley de unidad de mercado. Y yo creo que eso se puede hacer, es decir, a veces, la gente tiene la manía de hacer leyes, decretos y reglamentos y entonces se creen que, por hacer cinco leyes, tres decretos y dos reglamentos, son los mejores. Y yo creo que, a veces, el mejor gobernante y el mejor gestor es el que, en lugar de hacer leyes, decretos y reglamentos, suprime leyes, decretos y reglamentos que estén en vigor. El modelo lo deja como está. No plantea recuperar competencias, por ejemplo. En lo social, no....recuperar competencias para el Estado de las autonomías. Creo que no tiene sentido, ni es la prioridad en estos momentos, oiga, todo es... se puede mejorar, pero la prioridad, hoy en día, en España, sin ninguna duda, es crear empleo, reactivar la economía y generar confianza.

PB: Dejamos la economía, aunque aparecerá cuando hablemos de sanidad, por ejemplo, pero antes de entrar en otros asuntos, me gustaría recoger esa crítica, la más generalizada a su campaña, Sr. Rajoy, es que "no se moja", que "no concreta", que no dice, exactamente, lo que va a hacer. Quizá para no asustar. Y en eso contribuyó también ayer su secretaria general cuando dijo lo de va a haber manifestaciones en la calle... si cuando el gobierno diga

lo que hay que hacer". ¿Usted qué opina? Cuando oye esto, ¿qué dice?

MR: Yo opino, sinceramente, que es un topicazo y que algo me tienen que decir, ¿no? Es decir, es verdad que mis adversarios políticos presentar un balance de lo que han hecho, pues, en fin, más vale que no lo presenten. Y la gente lo conoce suficientemente. Ofrecer, ¿qué van a ofrecer? Porque lo que hay que hacer es lo contrario de lo que se hizo. Claro, hacer ahora un salto mortal y medio diciendo: voy a hacer lo contrario de lo que hice" es absurdo. Y entonces, pues estamos en lo de siempre, pero esto no es nuevo. Yo recuerdo, fíjese, en el año 93, en un debate que hubo en esta casa, precisamente, pues, el entonces candidato, que era el señor González, le dijo a Aznar: "Ustedes van a quitar 8.000 pesetas a cada pensionista". Bueno, luego dicen que vamos a quitar la sanidad, la educación,... Amenazan con los males del infierno, es decir, pero no tienen ninguna credibilidad, ¿no? Y dicen, ¿cuál es el programa del Partido Socialista? Si es que... No tien... Ése sí que no tienen programa. Oiga, decir que yo no tengo programa. Estoy diciendo que quiero cumplir el déficit del 4,4, que voy a mantener el poder adquisitivo de las pensiones que ellos congelaron, que nuestra, que tendremos que recortar de todas partes, pero que lo prioritario es mantener derechos sociales, que tendremos que hacer una política exterior distinta, que tendremos que dar la batalla en Europa, que vamos a bajar el Impuesto de Sociedades a las pequeñas y medianas empresas, que vamos a tratar bien al que reinvierta, es decir, es un topicazo, pero, oiga, algo tienen que decir. Pues, de mi qué pueden decir, pues, pues, no sé, que no les gusto, pues, tendrán que decir algo. También dicen cosas en la campaña, pero eso es que no me genera ni la más mínima preocupación.

PB: Su proyecto de Educación, Sr. Rajoy. ¿Recuperará la ley que aprobó el último gobierno popular y que no llegó a entrar en vigor? Pues, pues sí, porque, mire, en Educación... ¿La recuperará?

MR: Sí, no, ahora le digo. En... en... con retoques, pero, vamos, yo no soy partidario de hacer una ley de 400 artículos, sino de corregir las cinco o seis

cosas que hay que corregir. Aquí, en España, sólo ha habido dos modelos educativos, porque, a veces, se habla sin sin sin fundamento de ningún tipo y se dice: "No, cada gobierno que llega, cambia la ley". No. Aquí ha habido dos leyes: la de Franco, fíjese, Villar Palasí, 1970, y, luego, todas las demás son del Partido Socialista, porque el Partido Popular hizo una, no llegó a entrar en vigor, y, a las 48 horas de entrar el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, la liquidó mediante Decreto-Ley. Entonces, aquí hay una cosa que es evidente. El 30% de los alumnos ni siquiera logran aprobar la ESO, y, luego, de los demás, el 40% ya terminan sus estudios con la ESO, ya no hacen ni FP, ni Bachillerato, ni, por supuesto, carrera universitaria, ¿no? Bueno, es decir, eso no puede ser y la educación es la clave del futuro. Entonces, hay algunas cosas que hay que hacer, es decir, el Bachillerato.

“El gobierno es que llegó a aprobar que se podía pasar de curso con cuatro suspensos. Eso es un mensaje terrible“

El gobierno es que llegó a aprobar una norma que se podía pasar de curso con cuatro suspensos. Oiga, eso es dar un mensaje terrible. No, oiga, mire usted, es que, es que no se puede pasar de curso con cuatro suspensos. Por tanto, hay que aumentar el nivel de exigencia, hay que aumentar el nivel de esfuerzo y el nivel de mérito. Yo soy partidario de hacer una evaluación general para que la gente sepa lo que se estudia en cada colegio y cómo funciona cada colegio. Yo soy partidario de darle autoridad al profesorado. Yo soy partidario de la obligación de comenzar los estudios en inglés durante los tres años. En Formación Profesional, lo que planteamos es un modelo como el alemán: formación dual. Estudias. Mientras estudias, a la vez, trabajas en una empresa, que es un trabajo-formación, que ya vas enfocado hacia tu futuro, pero hay que hacer cosas, lo que no podemos es quedarnos así y con estos datos.

PB: Sanidad. La mayoría de las comunidades dicen que no pueden financiarla. En Cataluña estamos viendo huelgas y manifestaciones por los recortes. ¿Cómo se financiará el sistema público de sanidad?

MR: Bueno, el sistema público de sanidad, yo no voy a cambiar el modelo de financiación. Las comunidades autónomas reciben en este momento, reciben mucho dinero, es decir, el 50% del Impuesto de la Renta, que se recauda en cada comunidad, es de la autonomía. El 50% del IVA, también. Es decir, por ejemplo, en Madrid. 50% del IRPF para el Estado, el 50% para el gobierno de la comunidad. El 50% del IVA, también. El 58% de los especiales, que son gasóleos, gasolinas, tabacos y alcoholes, para la comunidad. Y, luego, cada uno, con sus impuestos hace lo que quiere. Hay quien destina más dinero

a sanidad y hay quien destina más a educación y hay quien destina más a infraestructuras. Pero eso son decisiones de las comunidades autónomas. Yo, lo que sí digo, es que se puede ser más eficiente. Y que hay que serlo.

PB: ETA. Sobre los pasos a dar tras el anuncio de la banda terrorista de que abandonaba la violencia. Usted dijo que cumplirá la ley. La ley recoge, no es ilegal, acercar presos. Aznar lo hizo. ¿Acercará presos, señor Rajoy?

MR: Mire, yo, sobre este asunto creo que lo mejor que se puede hacer es hablar poco, ¿eh? Yo creo que hay que ser prudente. ETA ha anunciado que definitivamente deja de matar. Eso es muy reconfortante y es una buena noticia que llevamos los españoles esperándolas desde hace muchos años. Estaremos mucho más tranquilos cuando anuncien su disolución irreversible y, a partir de ahí, si los españoles le dan la confianza al Partido Popular, yo llamaré al resto de partidos para ir de la mano y todos juntos en este asunto, pero a mi que nadie me pida que me salga de la ley y del estado de derecho. Siempre hemos dicho que no se premia a nada, hasta ahí podríamos llegar, a nadie, por matar, pero tampoco por dejar de matar.

PB: ¿Instará, si es presidente del gobierno, la ilegalización de Amaiur?

MR: Instaré la ilegalización de Amaiur en la medida en que tenga datos que me aporte la Abogacía del Estado, la Fiscalía, la Policía y la Guardia Civil, que lo relacionen con una organización terrorista.

PB: Ha dicho que modificará la ley del aborto. ¿Cree que el aborto es un derecho de las mujeres?

MR: Creo que, eh... es... el derecho más importante que hay es el derecho a la vida humana, ¿no? Es decir, para mí no hay derecho más importante que eso. Luego, creo que a las mujeres hay que ayudarlas, hay que apoyarlas, hay determinadas circunstancias, y además estaban contempladas en una ley, que rigió durante muchos años, incluso estando nosotros en el gobierno, hay que darles información, que siempre prevenir es mucho mejor que curar, pero a mí me gusta la vida también. Y hay algunas cosas que no me gustan como que a una niña de 16 años pueda abortar sin el conocimiento ni el consentimiento de su madre. Me parece que la niña tiene derecho a recibir el consejo y el cariño de su madre y la madre tiene derecho a darle ese consejo y ese cariño.

PB: ¿Por qué no le gusta que se llame matrimonio al matrimonio entre dos hombres o dos mujeres, que recoge la ley actual?

MR: Yo, en el año 2004, por primera vez en el programa del Partido Popular, yo llevaba una ley, se llamaba "Uniones de hecho", era la misma ley que existía en Francia, Alemania, el Reino Unido y que sigue existiendo. Y, cuando el presidente del Gobierno decidió sacar la ley, yo hablé con él y le dije: "Si hacemos una cosa, aunque no se llame matrimonio, la va a aceptar el conjunto de la sociedad española. Si le llamas matrimonio, pues, al final, hay mucha gente que va a sentirse herida, ¿no?" Yo, los efectos jurídicos de mi regulación eran los mismos que esta. El único problema es que esto se llama matrimonio. Bueno. Eso está en el Tribunal Constitucional y esperaremos a que el Tribunal Constitucional resuelva.

PB: Tres preguntas muy concretas ahora, señor Rajoy: ¿Cuál será la primera llamada que haga el domingo por la noche cuando se sepa el resultado electoral?

MR: A mi padre, que estará en Pontevedra y tiene 90 años y lo quiero mucho.

PB: ¿Y su primera llamada como presidente del gobierno?

MR: Pues será al líder de la oposición, para hacer un repaso general de situación de dónde estamos.

PB: ¿Y la primera ley que va a promover?

MR: La del desarrollo de la Constitución Española, de la reforma reciente de la Constitución Española, para que las administraciones no gasten lo que no tienen y para que no aumente la deuda pública en España.

PB: ¿En qué se parece el Rajoy de 2011 al de 2008 y al de 2004? ¿Y en qué se diferencia?

MR: Bueno, eh... Yo creo que ahora, pues, estoy más formado. Es lógico. En la vida, la vida es un constante proceso de aprendizaje. En cuanto dejas de aprender, estás muerto. Estoy más formado. Probablemente esté más curtido. Me han cascado mucho, ¿eh? Desde todas partes: los míos, los no míos, los otros, los de más allá... Y estoy, eh... estoy sereno, estoy tranquilo, no tengo más interés que hacer las cosas bien. Me siento muy independiente. Solo le debo cosas a la gente de mi partido que me ha apoyado y a los españoles, que tienen derecho a que alguien defienda el interés general. Ningún medio de comunicación, ningún banco, ninguna empresa, ningún sindicato ni nadie me puede dar órdenes y, sinceramente, estoy sereno y tranquilo y soy consciente de que, si ganamos las elecciones porque quieren los españoles, esto va a ser enormemente difícil.

PB: Querría, para terminar, que me diera dos nombres, o tres, dos nombres de colaboradores suyos a los que haya sentido, o colaboradoras, muy cerca de usted durante todo este tiempo en el que, efectivamente, no siempre lo ha tenido usted fácil.

MR: Voy a molestar a los que no nombre, porque hay muchos más, pero tampoco voy a rehuir la pregunta. María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Ana Mato y Carmen Martínez Castro. Son cuatro mujeres. Y los demás, también, pero no voy a rehuir la pregunta, como le he dicho.

PB: Mariano Rajoy, gracias por haber estado en el Telediario de Televisión Española, la televisión pública, y suerte.



MR: Muchas gracias.