España votará a favor de que Palestina ingrese en la organización de Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, UNESCO, como Estado miembro, independientemente de cuál sea la postura de sus socios europeos sobre este asunto, según ha avanzado este miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.



El Consejo Ejecutivo de la UNESCO ha aprobado recomendar a la Conferencia General de este organismo que acepte la solicitud palestina de ingresar como Estado miembro, decisión que deberá tomar por mayoría de dos tercios en el próximo periodo de sesiones, entre los días 25 de octubre y 10 de noviembre.

España se ha abstenido en la votación de este miércoles porque, aunque "es partidaria" de que Palestina ingrese en la UNESCO, "habría preferido" que esta cuestión se hubiera planteado después de que el Consejo de Seguridad o la Asamblea General de la ONU hubieran tomado una decisión sobre el estatus de Palestina en Naciones Unidas "y teniendo en cuenta las perspectivas de la reanudación de las negociaciones de paz en los términos recogidos en la declaración del Cuarteto del 23 de septiembre".



El departamento que dirige Trinidad Jiménez señala además en un comunicado que considera "aconsejable retrasar la votación" que debe celebrar la Conferencia General de la UNESCO.



En la votación, en la que el Consejo Ejecutivo recomienda a la Conferencia General que acepte la solicitud palestina, España se ha abstenido, junto con otros países europeos como Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Francia, Grecia, Italia y Polonia.



Aunque los once Estados europeos miembros del Consejo Ejecutivo han intentado hallar una posición común, al final no ha sido posible y Alemania, Letonia y Rumanía han votado en contra.

Palestina, a la espera

La Autoridad Palestina ha solicitado formalmente su ingreso como Estado miembro de pleno derecho en la ONU, decisión que debe adoptar la Asamblea General previa recomendación del Consejo de Seguridad, donde EEUU, con poder de veto, ya ha advertido de que votará en contra si es necesario, incluso ha iniciado una campaña para ello.



Sin el respaldo del Consejo de Seguridad, los palestinos podrían entonces intentar que la Asamblea General les reconociera como Estado observador no miembro -algo que tienen prácticamente asegurado con el apoyo de unos 130 países, pues solo precisan de una mayoría - aunque aún no han confirmado que vayan a dar este paso.



España, a través de la ministra Trinidad Jiménez, ha avanzado la "disposición favorable" de España para votar a favor de reconocer a Palestina el estatus de Estado observador no miembro, una postura que cuenta con el respaldo inicial del PP, aunque unos y otros prestarán atención a la redacción de la resolución que presenten los palestinos y que debería ser lo suficientemente moderada con Israel.