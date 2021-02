El candidato del PSOE a las elecciones generales del 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha denunciado las "líneas rojas" que traspasan algunas comunidades gobernadas por el PP en educación y sanidad para reducir el déficit.

En una rueda de prensa en la sede del PSOE, ha centrado la mayoría de sus críticas en la Comunidad de Madrid por el "componente ideológico" que, a su juicio, tienen los recortes. El PSOE desarrolla este miércoles una campaña para denunciar los recortes del PP en toda España.

"No se pueden recortar profesores interinos y mantener desgravaciones fiscales a los colegios de élite", ha aseverado el candidato, quien ha dicho que él aboga por gastar menos y ahorrar más pero "sin tocar los derechos de los ciudadanos".

"Cuando quitas profesores, ambulancias y quirófanos, quitas derechos", ha dicho para alertar, posteriormente, de "los que hablan de copago". "Mucho cuidado con las privatizaciones", ha añadido.

Rubalcaba aboga por elevar los ingresos, disminuir los gastos y luchar contra el fraude fiscal para reducir el déficit.

No descarta un ajuste en las rentas del capital

Además, ha insistido en el impuesto de grandes fortunas y el impuesto a los bancos para atajar la crisis y crear empleo que impondrá si obtiene la confianza de los ciudadanos en las elecciones. "Son impuestos selectivos que no afectan ni a clases medias ni a trabajadores".

Ha explicado que no "va a tocar" las rentas del trabajo y ha añadido: "Veremos que hacemos con las rentas del capital".

Ha insistido, tal y como hizo este martes, en que él no congelará las pensiones porque el Gobierno ha acometido una reforma del sistema de pensiones con el fin de garantizar esta prestación "los próximos 50 años".

"Yo he dicho qué voy a hacer con las pensiones, no congelarlas; Rajoy ha dicho que depende y un candidato a la presidencia del Gobierno no puede decir ante eso depende", ha manifestado.