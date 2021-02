La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, ha asegurado que la institución foral no acudirá el próximo lunes a la inauguración en San Sebastián del Basque Culinary Center (BCC) porque entiende que los Príncipes de Asturias son "el símbolo de la negación de este pueblo".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Diputados, Ugarte ha querido explicar la posición de la Diputación guipuzcoana después de que se hayan "manipulado maliciosamente" las palabras del diputado general, Martin Garitano, sobre su posible coincidencia en el evento con los Príncipes. "Cuando no decimos que sí o que no, directamente se interpretan las palabras", ha afirmado la portavoz de la institución foral.

Larraitz Ugarte ha afirmado que, "lamentablemente", ningún representante de la Diputación acudirá al acto aunque les "gustaría" ya que la institución foral es miembro del consejo de administración del BCC, centro de estudios universitarios sobre la gastronomía que consideran "estratégico para este pueblo".

"Muchos guipuzcoanos se sentirían dolidos si acudimos a dicha inauguración y no podemos ir a un sitio al que vienen el Príncipe y la Princesa de España, porque todos sabemos que significa la monarquía para este pueblo, que es símbolo de la negación de la palabra de este pueblo", ha remarcado.

Finalmente, Ugarte ha afirmado que la invitación que se realizó "a la monarquía" en su día fue adoptada por el Consejo de Administración anterior, del que era miembro el anterior Ejecutivo de PNV y Hamaikabat, por lo que el Gobierno de Bildu "no tiene nada que ver con esa decisión".

Anasagasti critica la decisión

El senador del PNV Iñaki Anasagasti ha criticado al alcalde de San Sebastián, Martín Garitano, por su decisión. Según le recordó, "hay muchísima gente que no está de acuerdo con que él sea alcalde", con lo que, si imitaran su lógica, también se quedaría solo.

"Debería medir mucho más sus pasos", le recomendó Anasagasti en declaraciones a Servimedia, "pero allá él, que haga lo que le dé la gana". Recordándole que "en una ciudad monárquica como Donosti, habrá gente que no esté de acuerdo con él", sentenció: "Si no se da cuenta de que es el alcalde de todos los donostiarras y no sólo el alcalde de Bildu, peor para él".

En opinión del senador, "se puede simultanear" la crítica a una institución como la monarquía, de la cual él también discrepa, con el respeto a las "reglas del juego", que son, en sus palabras, "el abecé del funcionamiento de la democracia".

"Yo tampoco estoy de acuerdo con el alcalde, y si me llama yo voy", ejemplificó, sugiriendo que es mejor mostrar las discrepancias en los órganos correspondientes, en lugar de incumplir obligaciones institucionales alegando, como ha hecho Garitano, que los Príncipes "son el símbolo de la negación" del pueblo vasco.