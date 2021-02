Afganistán, el vacío de poder que siguió al 11-S

“Una avioneta se ha estrellado contra un rascacielos de Nueva York”. Ésa fue la primera frase que escuché en la redacción de los telediarios antes de ver la imagen de la torre norte del World Trade Center humeante.

¿Hay niebla, fuerte viento? No, el cielo ofrece un azul radiante. ¿El avión impacta lateralmente, contra la antena? No, impacto directo contra el centro del edificio y no precisamente contra la última planta. Quizá se trate de un accidente, pero ¡cómo va a ser algo intencionado!

Ahora está inoculada en nuestro cerebro la imagen del bombero que gira su cuello persiguiendo un sonido y la destreza del cámara al acompañar primero al avión y cerrar después el plano en busca del incendio, pero aquel día y con el desconcierto lógico que siempre provoca la inmediatez, era difícil imaginar un atentado… Hasta que minutos después vimos, ya en directo, otro avión estrellarse contra le torre sur. Se acabaron las dudas.

Siempre tuve claro que mi 11-S estaba en Afganistán. Y hacia allá me fui en octubre. Fue un viaje apasionante, quizá el más apasionante de todos cuantos he hecho. ¿Duro? muy duro, pero para un reportero es realmente apasionante trabajar en un territorio sin autoridades.