El huracán "Irene", que tocó tierra este sábado cerca de la ensenada Little Egg, en Nueva Jersey (Estados Unidos), ha llegado a Nueva York debilitado, convertido en tormenta tropical, con vientos sostenidos de 100 km/h.

"El ojo del huracán se movió sobre la ciudad de Nueva York alrededor de las 09:00 hora local (13.00 GMT)", ha indicado el Centro nacional de Huracanes (CNH) en un boletín especial.

"Irene", que ha causado al menos 14 muertes en Estados Unidos y seis en el Caribe y cuantiosas pérdidas económicas, "se moverá en la mañana de hoy cerca de la ciudad de Nueva York", informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de EEUU.

El ojo del huracán se encontraba a las 12:00 GMT a 60 kilómetros al sur-suroeste de la ciudad de Nueva York. informó el CNH.

Al tocar tierra en Little Egg (Nueva Jersey) a las 5:35 am (09:35 GMT), el huracán ha impactado en territorio estadounidense por segunda vez, ya que el sábado se abalanzó sobre cabo Lookout, en Carolina del Norte.

A pesar de se debilitamiento, se mantiene como un ciclón de categoría 1, la mínima en la escala de intensidad Saffir-Simpson de un máximo de cinco, indicó el CNH, con sede en Miami.

"Se pronostica que permanecerá como huracán al desplazarse cerca o sobre el centro de la costa atlántica y se aproxime a Nueva Inglaterra. Cuando toque tierra de nuevo se debilitará hasta convertirse en un ciclón post-tropical el domingo por la noche o el lunes", ha vaticinado el CNH.

Está vigente un aviso de huracán (paso del sistema en 36 horas) desde Virginia hasta Massachusetts, incluyendo a la ciudad de Nueva York y Long Island.

Se mantiene un aviso de tormenta tropical desde Maryland hasta la frontera entre Estados y Canadá.

"Irene" arrojará entre 15 y 30 centímetros de lluvia desde el este de Carolina del Norte hasta Nueva York y Nueva Inglaterra, según el CNH.

"Finalmente la tormenta está aquí. El tiempo de las evacuaciones ya pasó y ahora todo el mundo debe permanecer dentro de sus casas ", ha afirmado el alcalde en su tercera comparecencia del día para informar sobre las últimas novedades sobre el huracán. Bloomberg ha dicho que se han tomado en los últimos días medidas "exhaustivas" para prepararse para "lo que sea que nos espere en el camino", y advierte que con la llegada de "Irene" la ciudad también está en alerta por la posible formación de tornados . Así, el alcalde lanza de nuevo una advertencia a los neoyorquinos que no siguieron las advertencias de las autoridades. "Deberían haberse marchado antes, pero si no lo hicieron, nuestro consejo es que permanezcan donde estén".

Bloomberg aconseja a la población no salir a la calle, permanecer en el interior de sus casas y lejos de las ventanas, llenar las bañeras de agua por si hubiera cortes de suministro, prepararse para posibles apagones de luz y "dormir bien esta noche". Algunas zonas de la ciudad ya han empezado a experimentar cortes en el suministro eléctrico , de momento en el barrio de Queens, pero el alcalde dice que hay una "alta probabilidad" de que se extiendan a algunas partes del sur de Manhattan en las próximas horas.

Nueva York, poco acostumbrada a huracanes

El noreste de Estados Unidos, y especialmente la ciudad de Nueva York, no es una zona afectada con frecuencia por huracanes o tormentas tropicales.



Por esto, la ciudad, que se encuentra en estado de alerta desde el sábado, ha comenzado a olvidar su ajetreo habitual para cerrar la mayor parte de sus comercios y paralizar todo su sistema de transporte público.



Según Europa Press, las autoridades han contabilizado en total 370.000 evacuados e intensifican los preparativos para no caer en los errores que provocaron las críticas al Gobierno tras el impacto del "Katrina" en Nueva Orleans en 2005.



La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) cerraron el sábado toda la red de metro, autobuses y trenes de la ciudad, una decisión sin precedentes que estará en vigor hasta el lunes, y que ha llevado a las autoridades a reforzar el servicio del sábado por la mañana.



Los cinco aeropuertos de la ciudad mantienen sus pistas cerradas y no abrirán hasta nuevo aviso, lo que ha provocado la cancelación de miles de vuelos.