Aviones británicos han bombardeado un supuesto búnker de Muamar al Gadafi en su ciudad natal, Sirte, bastión de los leales al líder libio y donde se están produciendo combates con los rebeldes.

Según ha informado el Ministerio de Defensa británico en un comunicado, "una formación de aviones Tornado GR4 ha disparado misiles Stomr Shadow con guía de precisión contra un búnker de mando" en Sirte, dentro de una operación de la OTAN. El edificio alojaba un centro de control de las fuerzas gadafistas. No hay indicación de que el propio Gadafi pudiera encontrarse dentro en el momento del ataque.



"No es cuestión de encontrar a Gadafi, sino de asegurarnos de que el régimen no tiene capacidad para continuar con la guerra contra su propio pueblo", ha declarado a la BBC el ministro británico de Defensa, Liam Fox.

Además, el ministro ha considerado, en una entrevista diferente a la cadena Sky News, que es "prematuro asumir" que los combates en Libia hayan terminado y ha revelado que tienen "información de que hay algunos elementos del régimen" en Sirte. "Donde (las fuerzas de Gadafi) continúen la lucha contra la población libia, seguiremos degradando su capacidad militar", ha añadido Fox.

Continúan los combates El jueves, Gadafi volvía a dirigirse a sus seguidores para pedirles que libraran las calles de las "ratas" de la oposición, las esperanzas de un final rápido a los seis meses de guerra se están viendo frustrados. El coronel rebelde Hisham Buhagiar ha informado que están buscando al dictador en varias zonas. "Estamos enviando fuerzas especiales para buscar a Gadafi todos los días. Tenemos una unidad de inteligencia y otras unidades para cazarle". En Trípoli, un número indeterminado de combatientes pro-gubernamentales, posiblemente algunos centenares, según Reuters, continúan disparando en las calles y asediando a los rebeldes. Incluso han bombardeado el aeropuerto, que está en manos de la oposición, y donde un avión ha resultado alcanzado. Reuters y Al Yazira informan también de combates en Ras Jadir, en la frontera entre Libia y Túnez. Tanto el CNT como los países de la OTAN temen que la situación se estanque en un punto similar al de Irak después de la invasión de 2003, con bolsas de resistencia y venganzas de una y otra parte.