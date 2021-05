Hace menos de un mes se entrenaba Paul, un homenaje (en clave de comedia) al cine de Steven Spielberg de los 70-80; concretamente a ET y a Encuentros en la tercera fase. Y el revival continúa con Super 8, la versión de J.J. Abrams de ET y de las comedias juveniles producidas por Spielberg en los 80, sobre todo Los Goonies.

A ver si les suena al argumento: Pequeño pueblecito perdido en el que aparece un extraterrestre, perseguido por el ejército, y que al final es ayudado por un grupo de niños armados con sus bicicletas. ¿ET o Super 8?

Y es que este Super 8 es la versión 2.0 de ET. Con un extraterrestre mucho más terrorífico, más acción... y efectos especiales del nuevo milenio. Sin embargo el espíritu es el mismo, el que llevó a millones de niños, y no tan niños, a llenar los cines de los 80 con películas como Regreso al futuro, Los Goonies, Los Gremlins, El secreto de la pirámide y tantos y tantos otros.

El punto común es Steven Spielberg, uno de los productores y directores más influyentes de la historia del cine que produjo todos esos clásicos y los dos títulos que hemos mencionado, Paul y Super 8.

Por cierto que, como en todos sus trabajos, J.J. Abrams ha llenado la película de pequeños guiños (los denominados easter eggs o “huevos de pascua”) que sólo pillarán los aficionados al universo tan particular de este director. Pero no os agobiéis, disfrutad de la película y luego, si tenéis interés, podéis buscarlos en internet. Seguro que os lleváis más de una sorpresa .

J.J. Abrams (Alias, Perdidos, Fringe, Misión imposible 3, Star Trek X) forma parte de los niños que crecieron con esas películas, la generación Lucas-Spielberg, que ahora está homenajeando a sus maestros. Y demuestra ser un discípulo aventajado, porque Super 8 es un magnífico espectáculo en el que no falta de nada.

Por cierto que no podéis perderos los títulos de crédito finales, de Super 8, donde hay una sorpresa relacionada con el corto que ruedan los chavales y que es uno de los momentos más divertidos de la película.

Y hablando de Zombies no podía faltar un homenaje al maestro George Romero (La noche de los muertos vivientes), ya que los niños usan productos químicos Romero, en su corto, y en la habitación del protagonista hay un póster de una de sus películas.

"La película nos cuenta las aventuras de un grupo de perdedores (físicamente muy similarres a la pandilla de Los Goonies) en un pueblecito de Ohio, en 1979, que quieren rodar un corto de zombies y se encuentran con algo realmente terrorífico", así describe J.J. Abrams el argumento de Super 8. Con una pandilla de chavales que buscan evadirse de unas vidas que no son precisamente de color de rosa.

¿El 'ET' del nuevo milenio?

La película ha sido acusada de no aportar nada nuevo ni original y de que su único valor es copiar un cine que ya no volverá. Algunos la acusan de ñoña. Pero es un lujo poder recuperar, de vez en cuando, al niño que llevamos dentro. Y aunque no sea original, es un entretenimiento de primer orden magnificamente dirigido e interpretado y visualmente brillante.

Muchos comparan Super 8 con Los Goonies y ET, el problema es que casi todos los que lo hacen tienen más de 35 años. Habrá que esperar, por lo menos un par de décadas, para comprobar si Super 8 es tan importante para la generación actual de chavales y si se convierte en un pequeño clásico como sus referentes. Algo mucho más complicado en los tiempos que corren.

Su mayor problema es que nadie querría abrazar al extraterrestre de Super 8, ya que no despierta precisamente simpatías (aunque sea una víctima), mientras que todos teníamos un muñeco de ET en los 80.

Y es que los niños de los 80 nos creíamos que una bicicleta podía volar y los de ahora... el tiempo lo dirá.