La Policía india ha detenido este martes a unas 300 personas de manera "preventiva", tras el arresto a primera hora del popular activista indio Anna Hazare por querer iniciar una huelga de hambre contra la corrupción.

Las detenciones se han producido en la capital india, Nueva Delhi, donde se han incrementado las medidas de seguridad, al igual que en otros puntos del país asiático ante el temor a altercados.

Según los medios locales, seguidores del septuagenario activista gandhiano se están congregando, haciendo ayunos de protesta o cadenas humanas en apoyo a Hazare en numerosas ciudades indias como Chennai (sur), Jaipur (norte) o Bombay (oeste).

Arrestado por querer ayunar

Hazare ha sido arrestado esta mañana después de que mandos policiales mantuvieran una entrevista con él en un apartamento del este de Nueva Delhi y comprobaran que pretendía seguir con su plan, que no contaba con la aprobación de las autoridades.

El activista, que había escogido como escenario para su protesta el parque capitalino de Jai Prakash Narai, ha sido detenido en presencia de unos 500 seguidores, según la agencia local PTI.

"No dejéis que mi arresto pare el movimiento. Esta es la segunda lucha de la nación por la libertad. El mundo entero sabe cómo de profundas son las raíces de la corrupción" ha dicho Hazare a la prensa.

Las autoridades también han detenido a otros dos destacados activistas afines a Hazare: la primera mujer policía india, Kiran Bedi, y Arvind Kejriwal.

"Me han dado a entender que se me niega el permiso. Iremos allí. Si soy arrestado, continuaré con mi huelga en la cárcel. Si me liberan, volveré al lugar para continuar con el ayuno", anunció el lunes Hazare.