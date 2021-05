El único candidato a la Presidencia del Principado, Francisco Alvarez-Cascos (FAC), ha sido elegido como jefe del Ejecutivo autonómico con el único apoyo de los 16 diputados de su formación y la abstención de los 29 representantes que suman PSOE, PP e IU.

La elección se ha producido después de que Cascos no lograse la mayoría absoluta necesaria, al menos 23 votos, en la segunda sesión del debate de elección del Presidente, ya que no pudo sumar el apoyo de PSOE, IU-Verdes ni PP, que finalmente también se abstuvo al no haberse alcanzado un acuerdo entre 'populares' y 'casquistas' para garantizar un gobierno estable.

El proceso de elección del nuevo Ejecutivo autonómico se inició con los comicios del pasado 22 de mayo y culminará el sábado, día 16, cuando Alvarez-Cascos tome posesión del cargo de presidente en un acto al que asistirá, entre otras personalidades, la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar.

La VIII legislatura estará marcada por el retorno de Cascos a la política regional, 25 años después de su marcha a la política nacional, y sólo unos meses más tarde de la creación de su nuevo partido, Foro Asturias (FAC), tras darse de baja del PP por no contar con el respaldo de la dirección nacional para presentarse como candidato a las elecciones autonómicas.