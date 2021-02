Otegi asegura que nunca ha promovido "la acción violenta"

El exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi ha asegurado en la Audiencia Nacional que "nunca" ha llamado "a la acción violenta",y ha explicado que participó en el homenaje celebrado el 9 de julio de 2005 en Amorebieta (Vizcaya) al etarra José María Sagarduy, alias "Gatza", simplemente para denunciar "una política penitenciaria cruel", ya que el terrorista llevaba en aquella época 25 años en prisión.

"La cárcel es muy dura, la gente debería ser consciente de lo que son 24 horas en una cárcel, imaginaros 25 años", dijo Otegi en su declaración como acusado en el juicio que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está celebrando contra él por su intervención a Sagarduy.

La fiscal encargada del caso, Blanca Rodríguez, pide un año y medio de cárcel para Otegi, al que acusa de haber cometido un delito de enaltecimiento del terrorismo con el agravante de ser reincidente.

Otegi explicó que participó en el homenaje por haber sido invitado por "la compañera del preso", para darle "realce político" como "referente máximo de la izquierda abertzale" y atraer la atención de los medios de comunicación. Afirmó en este sentido que se trató de un "acto en pro de la libertad", en el que se "reivindicó la libertad" de un "ciudadano preso" que llevaba 25 años en la cárcel.

Los claveles rojos de Otegui

Preguntado sobre si el acto fue un homenaje, Otegi contestó que no "distingue esas palabras", porque no es "jurista", pero señaló que, a su entender, "fue un acto denunciando la situación de esta persona y pidiendo su libertad, no entiendo que sea una homenaje".

"Yo tengo costumbre de lanzar un clavel rojo en los funerales, desde los de mi familia a los del PP y el PSOE; no es un acto ideológico, es una forma de expresar el respeto", dijo el dirigente de la izquierda abertzale.

Otegi subrayó además que en aquella época, julio de 2005, la izquierda abertzale "ya vislumbraba de forma privada" que "se iba a abrir un espacio de diálogo y negociación con el Gobierno", en referencia a la tregua y el posterior proceso abierto en el año 2006.

"No conocía los hechos concretos que llevaron a Sagarduy a prisión, nunca en mis intervenciones he llamado a la acción violenta", dijo

Otegi se negó a contestar a la Fiscalía y al resto de acusaciones y sólo respondió a preguntas de su abogada, Jone Goiricelaia.