El exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi ha asegurado que el único objetivo de los acusados de intentar reconstruir Batasuna a través de Bateragune era que la izquierda abertzale pasara de una estrategia "que combinaba la violencia armada con la lucha política" a otra "pacífica y democrática".

"Si eso es delito, yo soy culpable. Nosotros somos culpables", ha señalado Otegi, en referencia a sí mismo y a los otros siete procesados, al comienzo de su declaración y después de anunciar que, en contra de lo que previamente habían hecho el exsecretario general de LAB Rafael Díez Usabiaga y el exdirigente de Haika Arkaitz Rodríguez, él no solo iba a responder a las preguntas de la defensa, sino también a las del fiscal.

De hecho, Otegi ha comenzado su comparecencia respondiendo a las preguntas del Ministerio Fiscal y ha reconocido que en la sede de LAB se produjeron una serie de reuniones de lo que se ha llamado "grupo de Otegi, según los medios de comunicación del estado español".

Sin embargo, ha insistido en que no "eran un grupo estable ni estructurado", sino que solo formaban un "lobby de opinión que estaba comprometido con poner en marcha un debate con la izquierda abertzale". En este sentido, ha negado que tanto sus compañeros, como él, compusieran Bateragune, "un órgano de Ekin", como él mismo ha definido, y al que, ha asegurado, no ha pertenecido, ni pertenece, ni pertenecerá.

Otegi ha insistido que aunque la izquierda abertzale y la organización terrorista ETA puedan coincidir en sus términos, "no significan lo mismo". Así, ha apuntado que "ETA piensa que la acumulación de fuerzas es posible manteniendo la lucha armada, pero nosotros no".

De este modo, el exportavoz de Batasuna no ha dudado en rechazar el uso de la violencia y ha reivindicado el uso de "medios pacíficos y democráticos" para la creación de un estado vasco en Europa, que es el fin que persigue la izquierda abertzale.

Al finalizar las preguntas de la defensa, la abogada de la acusación particular, que ejerce la asociación Verde Esperanza-Voces contra el Terrorismo, le ha preguntado si condena a la banda terrorista ETA. Pero el acusado no ha querido responder.

El acusado, que se enfrenta a hasta 14 años de cárcel por un delito de integración en organización terrorista , ha asegurado que hasta que fue detenido en octubre de 2009 no mantuvo ninguna comunicación con la dirección de ETA. En este sentido, ha señalado que conocía las posiciones de la banda porque ETA "iba haciendo públicas sus posiciones cada tres meses".

Tras un receso de quince minutos, ha sido el turno de preguntas de los abogados de la defensa. Durante poco más de media hora, Otegi ha afirmado que no tenía ningún canal de comunicación con ETA .

El cambio de estrategia "no tiene vuelta atrás"

Por su parte, el exconcejal de HB en Burlada (Navarra) y miembro del sindicato LAB José Luis ("Txelui") Moreno Sagües ha coincidido con Otegi al asegurar que ha habido un cambio de estrategia de la izquierda abertzale. En este sentido, ha afirmado que dicho cambio "no tiene vuelta atrás" y ha añadido: "El que lo quiera creer, que lo crea. Nosotros no sabemos mentir. Hacemos lo que decimos".

"Esto es histórico, irreversible. Es una decisión ya tomada que no tiene vuelta atrás. No está condicionada a la represión que hemos recibido del Gobierno ni a nada", ha dicho Moreno sobre la decisión de la izquierda abertzale de apostar por vías exclusivamente políticas para defender su proyecto, abandonando la violencia.

Moreno, uno de los ocho acusados de intentar reconstruir Batasuna a través de Bateragune, ha dicho que se sumó al grupo de reflexión liderado por Arnaldo Otegi -"él tenía algo en la cabeza y quería corroborar si había más gente que estaba de acuerdo"- con el objetivo de "ganar espacio y competir legalmente" con el PNV, hasta entonces hegemónico en el mundo nacionalista.

El procesado ha negado además que el grupo que se formó actuara bajo las órdenes de ETA.

"Qué va", ha respondido a la pregunta en este sentido de su abogada, Jone Goirizelaia.

En un momento de su declaración, Moreno ha provocado las risas de la sala al asegurar que cuando fue detenido le quitaron unas llaves "que son del Gobierno de Navarra" y que estaban en su poder por su condición de liberado sindical y que, asegura, no han aparecido.

"Me preocupa que algo que no es mío esté por ahí pululando", ha dicho el acusado, a lo que la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, ha contestado en tono jocoso: "No se preocupe usted, que las llaves se las damos nosotros".