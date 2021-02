Trigo modificado genéticamente apto para celíacos

Los celiacos podrían estar de suerte. Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han creado una variedad modificada genéticamente de trigo que no tiene las moléculas que estas personas no toleran y que les producen alergia. Con él se podrá fabricar pan y galletas que hoy por hoy no degustan porque les sientan mal.

Los científicos del Instituto de Agricultura Sostenible, liderados por Francisco Barro, han introducido en el material genético del trigo un gen artificial que impide que la sustancia que provoca alergia a los celiacos, las gliadinas, se sinteticen en la planta.

“Produce un 95% menos de reacción alérgica“

Así, el grano resultante no tiene estas proteínas y a los celiacos no les produce inflamación en el intestino delgado. Eso en teoría, porque por el momento solo se han comprobado en el laboratorio, in vitro.

El resultado es que produce un 95% menos de reacción alérgica. Aún tienen pendiente los investigadores comprobar la eficacia de las variedades

en pacientes a través de un ensayo clínico. A pesar de ello, una compañía inglesa ya ha comprado la patente.