La Policía Nacional y la Guardia Civil han lanzado una campaña para concienciar a los más jóvenes sobre la importancia de ser responsable cuando se conduce. Para ello, ambos cuerpos han publicado un test en la página del Plan Contigo en la red social Tuenti en el que los jóvenes pueden comprobar respondiendo a unas preguntas su nivel de responsabilidad al volante.

El objetivo es, "utilizando su propio lenguaje", transmitir a los jóvenes la importancia de respetar las normas cuando se conduce y "aplicar el sentido común a todas sus conductas al volante", según ha explicado el portavoz de la jefatura de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Javier Álvarez.

Contestando a preguntas como "¿Te subes en coche o vas de paquete con alguien que haya bebido?", "¿Crees que el vehículo que lleves y cómo conduzcas ayudan a mejorar tu imagen?" o "¿Respetas los límites de velocidad?" los jóvenes reciben una puntuación que les sirve para analizar su modo de comportarse cuando van en moto o en coche.

El cuestionario consta de 10 preguntas, con tres posibles respuestas cada una, y se puede contestar en línea. Las preguntas y respuestas han sido elaboradas por expertos de la Dirección General de Tráfico, que se han centrado en los comportamientos que tienen más incidencia en la siniestralidad de los jóvenes.

Los jóvenes que reciben menos nota reciben una advertencia de Tráfico: "Queremos pensar que han sido sólo deslices y que este test te lo has tomado como un juego. Si no es así, piensa que la realidad después de un accidente cambia radicalmente tu vida, tus amigos y tu forma de divertirte y nunca nada vuelve a ser igual".

Figura del conductor alternativo

La Guardia Civil insiste en la necesidad de que los más jóvenes "tomen conciencia del peligro que supone la combinación de alcohol y conducción" y se apoya la figura del conductor alternativo, que consiste en fomentar que los amigos de un grupo se turnen para que cada noche le toque a uno no beber para llevar al resto en coche.

No obstante, Álvarez señala que el objetivo de la campaña es ir un poco más allá y pedir que "los ocupantes de los vehículos se impliquen", negándose a ir con un conductor que ha bebido, no incitando al conductor a que corra más de la cuenta o no distrayéndole.

Asimismo, el portavoz de la Agrupación de Tráfico recuerda que la conducta que sigue provocando un mayor número de ccidentes entre los jóvenes junto al consumo de alcohol es la velocidad excesiva o inadecuada.

El Plan Contigo es la página conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la red social Tuenti. A través de ella informan a sus casi 65.000 usuarios sobre cuestiones de interés para la seguridad y la convivencia de los jóvenes, y atienden centenares de consultas y dudas en torno a su protección, así como los riesgos que supone el uso de internet.