El primer ministro británico, David Cameron, ha considerado este domingo que los términos estipulados en la resolución de la ONU "dificultan" la operación militar de la coalición internacional en Libia para proteger a la población civil, pero considera que esas restricciones son las "correctas".

En declaraciones a la cadena británica de televisión Sky News, el jefe del Ejecutivo se ha referido a que la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autoriza a los países aliados llevar a cabo ataques aéreos selectivos en Libia, pero no una intervención terrestre, lo que, según Cameron, hace que la tarea sea más "difícil".

No obstante, el líder conservador ha enfatizado que esas restricciones impuestas por la ONU a los países de la coalición internacional eran las "correctas"."No estamos ocupando, no estamos invadiendo, no se trata de eso. Y eso es, obviamente, una restricción para nosotros, pero creo que es la restricción correcta", ha dicho el primer ministro.

Cameron ha añadido que precisamente porque "hemos dicho que no vamos a invadir, no vamos a ocupar, esto es mucho más difícil en muchos aspectos, puesto que no podemos determinar completamente el resultado con lo que tenemos disponible"."Pero tenemos muy claro que debemos ajustarnos a los términos de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y debemos mantener el apoyo del mundo árabe", ha apuntado

La resolución adoptada autoriza a los Estados miembros y a organizaciones regionales como la OTAN a tomar "todas las medidas necesarias", lo que incluye ataques aéreos, para proteger a los civiles y las áreas pobladas bajo ataque de las tropas del régimen de Muamar el Gadafi. También establece una zona de exclusión aérea sobre territorio libio.