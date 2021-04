Los candidatos de Bildu deberán firmar un compromiso de oposición "por todos los medios que legítimamente tengan a su alcance" a cualquier violación de los derechos humanos y al uso de la violencia. Así se recoge en un decálogo de principios redactado por la coalición electoral integrada por EA, Alternativa e independientes de la izquierda abertzale.

Cada uno de los candidatos deberá firmar ese decálogo para poder formar parte de las listas electorales, según publica este jueves la edición digital del diario Gara. Según el punto nueve del mismo, cada candidato asume "su firme compromiso de actuar utilizando única y exclusivamente vías y métodos políticos, pacíficos y democráticos".

Además, añade que dicho compromiso "lleva aparejado la oposición, por todos los medios que legítimamente tenga a su alcance, a cualquier acto o actividad que suponga agresión o violación de cualquier derecho humano y el uso de la violencia para logar objetivos políticos.

Justo después de que el Tribunal Supremo decidiera no legalizar Sortu, la formación que pretendía ser la refundación de Batasuna, otras formaciones independentistas presentaron presentaron Bildu, que integra a EA, Alternativa y militantes de la izquierda abertzale que no han tenido relación con ninguna marca ilegalizada, y que no tenía que registrarse en el Ministerio del Interior al no ser un partido político.

No obstante, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que el Gobierno revisaría con lupa sus listas para impedir que se pudiera burlar la ley.

La iniciativa que lleva a cabo ahora Bildu sigue a otras iniciativas de los antiguos miembros de Batasuna para desmarcarse claramente de la violencia. También los estatutos de Sortu contemplaban expresamente la exigencia a todos los candidatos de rechazar todo acto de violencia.

Sortu espera ahora sus recursos ante el Supremo y el Tribunal Constitucional para poder incribirse a tiempo para las elecciones municipales del 22 de mayo.