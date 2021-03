"Chico y Rita empezó siendo una excusa para que Fernando Trueba y yo nos viésemos más. Habíamos hecho muchos discos juntos para Calle 54 Records, y un día Fernando vio una animación que yo había realizado para Compay Segundo donde se veían calles de la Habana y La Negra Tomasa bailando y me dijo: ¿Por qué no hacemos una película de dibujos animados sobre Cuba?" Así comenta Javier Mariscal el origen de esta estupenda película.

"Y decidimos ambientarla en los años 40 y 50, porque nos encantaba la época y me gusta dibujar esos coches fabulosos de entonces".

Trueba asegura que es fan de Mariscal desde siempre: "Chico y Rita nace de mi deseo de trabajar con Mariscal. Me había hecho diseños para Calle 54, para discos, pero yo siempre había sido muy fan de sus dibujos, de las ilustraciones, de los cómics... nos hicimos amigos en la época de Calle 54 y poco a poco fue surgiendo la idea de hacer una película. Que fuera la música, y luego Bebo y fue saliendo todo de una manera muy natural".

"Los personajes son con línea muy limpia, muy clara ... apenas perfilados con 4 rayitas para explicar lo que es un ojo, una nariz y punto. No hemos puesto arrugas en los trajes; hemos utilizado colores muy planos y una sombra, que es lo que te da un look".

" Al Principio el estilo era más roto -nos comenta Mariscal- pero haciendo test con animadores vimos que no funcionaba, que no entendían el dibujo tan roto. Hubo que hacer un estilo más realista para que no tuviéramos más problemas. Al final conseguimos encontrar el estilo. Ese ha sido mi principal trabajo , encontrar un estilo gráfico para narrar esta historia".

"Para mí, trabajar en esta película ha sido un placer -asegura Trueba- lo que más me ha costado ha sido el proceso, la espera. Cuando llegó el primer plano solo duraba tres segundos. Y yo decía ¿Cuándo tendremos otro? Y me contestaban que hasta no se dentro de cuantos meses…Y tenías un plano de tres segundos y lo mirabas como si fueras tonto , cuatrocientas veces".

"Mi sueño sería tener siempre un proyecto de animación entre manos"

"Trueba y yo hemos hablado de cómo podemos seguir haciendo cosas".

"Además pensaba que esto del cine sería más rápido, pero desde que Trueba y yo nos estrechamos las manos hasta que la película está acabada han pasado seis años".

"Lo más importante de una película es el guion, si no tienes un buen guión no la hagas. Creo que un ejemplo a seguir es la factoría Disney y Pixar. Gente que no empieza la película sin que el guion sea redondo".

"En esta película el arte, el diseño, la música tienen un papel protagonista -asegura Trueba- pero si el guion no está bien, todo eso no sirve para nada. Me acuerdo de que Xavi decía: "Nunca he hecho un largo de animación porque no me gustaban los guiones". Y es mucho trabajo, muchos años, para dedicarlo luego a una cosa que no te gusta”.

"Mi sueño sería tener siempre un proyecto de animación entre manos y vamos a ver si lo conseguimos, pero no es fácil encontrar un buen guion".