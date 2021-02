Franco es el personaje de la historia de España que más chistes ha generado. Es lo que asegura el historiador Gabriel Cardona, que acaba de publicar Cuando nos reíamos de miedo, una "crónica desenfadada de un régimen que no tenía ni pizca de gracia".

Y eso que para Cardona, el dictador era un hombre "soso" y "sin ningún sentido del humor".

El humor fue "una herramienta contra la dictadura", "una forma de resistencia, una alternativa de oposición" al régimen, afirma Cardona (Es Castell, Menorca, 1938), doctor en Historia y ex militar de carrera por tradición familiar -"mi familia era militar, católica y de las Jons", resume-.

"Franco era un personaje que no tenía ningún sentido del humor, era tímido, terriblemente tímido -subraya-, y los tímidos siempre tienen miedo a meter la pata y él siempre tuvo un cuidado exquisito de no hacerlo".

La radiografía que Cardona hace de Franco en este libro que, según puntualiza, "no es de humor, sino que está hecho con humor", es demoledora, pues adolecía además de cultura.

Sin cultura

"El jefe del Estado no tenía biblioteca y carecía de libros de consulta. No tenía ni un diccionario", afirma Cardona, y recuerda que Franco salió de la academia militar con "uno de los peores resultados" de su promoción y después sólo hizo un "pequeño" curso de tiro, pero "sin exámenes".

"No aprende nada, no sabe conducir, no sabe nada, ni idiomas, pero tiene una astucia, una sensibilidad hacia el mando tremenda", apunta el autor de "Historia del Ejército".

"Esa discrepancia entre el Franco soso, callado y sin humor y el español que se ríe a carcajadas por cualquier cosa es ilustrativa -reflexiona- de lo que era el régimen y su realidad social".

Cardona aboga por abrir de par en par las ventanas de nuestro pasado para que España recupere "su identidad" porque "un pueblo sin identidad, sin referencias es dramático (...) Sin referencias no es posible una política nacional, la gente no se siente española, se siente otra cosa".