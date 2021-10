Una nueva filtración de cables diplomáticos obtenidos por Wikileaks muestra a una China dispuesta a aceptar una unificación de Corea y cada vez más distanciada de su aliado norcoreano, visto desde Pekín como un "niño mimado".

The New York Times y The Guardian, dos de los diarios internacionales que han accedido a los cables obtenidos por Wikileaks, han publicado este martes nuevos documentos referentes a Corea, días después que un ataque norcoreano contra una isla surcoreana dejara cuatro muertos y agitara las relaciones en la región.

Por su parte, el gobierno chino ha admitido que apuesta por la reunificación de la península coreana, como aparece en los documentos pero se ha negado a hacer comentarios sobre sus relaciones con Estados Unidos.

"China siempre apoya que el Norte y el Sur de la Península celebren diálogos y consultas para mejorar las relaciones, cooperen y se consulten para lograr, en último término, una reunificación pacífica", ha manifestado durante una rueda de prensa el portavoz de turno del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hong Lei.



Preocupación por la energía nuclear Los cables revelan, por ejemplo, la opinión del viceministro de Exteriores surcoreano, Chun Yung-woo, de que una nueva generación de líderes chinos más jóvenes "estaría cómoda con una Corea unificada controlada por Seúl y anclada a Estados Unidos en una alianza benigna", según informa el New York Times. Yung-woo ha realizado esas declaraciones a la embajadora estadounidense en Pekín, Kathleen Stephens, tras un almuerzo oficial en febrero en el que el diplomático surcoreano también predijo que la caída del régimen norcoreano sucedería "dos o tres años" después de la muerte de Kim Jong-il. Esa información, enviada por Stephens a Washington, es una de las últimas que Wikileaks ha obtenido, con lo que los documentos no reflejan la escalada de acciones militares que Pyongyang ha emprendido en los últimos meses. Sin embargo, sí muestran una creciente frustración de Pekín hacia el Gobierno norcoreano a partir de las pruebas nucleares que Kim Jong-il emprendió el año pasado, y una preocupación generalizada por las consecuencias que tendrá la muerte del líder y por el impacto económico que puede tener la inestabilidad en la región. En abril de 2009, poco después del lanzamiento de un cohete de largo alcance, el entonces viceministro de Relaciones Exteriores de China, He Yafei, manifestó las tensiones con Pyonyang en un encuentro con un funcionario estadounidense. "Corea del Norte quería relacionarse directamente con Estados Unidos, y por eso actuó como un niño mimado para lograr la atención del adulto", declaró Yafei en el encuentro, según el cable difundido por The Guardian.