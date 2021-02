La líder del movimiento democrático birmano, Aung San Suu Kyi, ha quedado libre después de siete años y medio de cautividad ininterrumpida, al día siguiente de que la Junta Militar firmase su liberación.

La líder del movimiento democrático birmano ha instado a sus seguidores a trabajar unidos por el bien de la nación y les invitó a acudir este domingo a mediodía a la sede de su partido para hablarles de nuevo, en una comparecencia a la puerta de su casa.

“Trabajar unidos por el bien de la nación“

Suu Kyi, visiblemente emocionada, habló a los presentes en birmano durante unos diez minutos por encima de la verja de la casa, flanqueada por tres miembros de la Liga Nacional por la Democracia (LND), el partido que fundó en 1988 y que disolvió la Comisión Electoral este año.

“No me lo puedo creer“

"No me lo puedo creer, no me lo puedo creer", repetía entre lágrimas una birmana.

Alguien del público de sus partidarios regaló a la Nobel de la Paz de 1991, quien vestía una camisa lila, un ramo de flores.

Sus seguidores llevaban esperando su puesta en libertad desde el viernes por la mañana, cuando la LND dijo que el régimen militar había firmado la orden para que saliese libre.

Un millar de los seguidoresm que esperaba cerca de su casa en Rangúnm se habían abalanzado contra la vivienda poco antes, en cuanto los policías levantaron los controles y la alambrada de espino.

Unas 3.000 personas, hombres, mujeres y niños, se apelotonaron fuera de la casa de la líder del movimiento democrático birmano, Aung San Suu Kyi, para pedir a la Nobel de la Paz que saliera a la puerta.

Varios diplomáticos de los países miembros de la Unión Europea han estado también presentes durante esta liberación para expresar su apoyo a la Nobel de la Paz de 1991 y presionar a la Junta Militar que preside el general Than Shwe para ponerla en libertad.