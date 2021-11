La Seminci le sienta bien al cine español

La Seminci le sienta tan bien al cine español como a Ana Fernández el abrigo de Jesús del Pozo que luce en Vidas Pequeñas, una película que, después de tantos tumbos por fin podemos ver, una historia que nos ha recordado mucho a la del futbolista Julio Alberto que cuando se quedó con una mano delante y otra detrás encontró el apoyo en gente que no tenía nada que ver con su entorno, la portera si no recuerdo mal.

Esta película tiene un magnífico reparto coral de los que dan mucho juego. Me parece que es justo destacar el trabajo de Alicia Borrachero que merece que el cine cuente con ella. Se ha comentado mucho el look de Roberto Enríquez, este vallisoletano de pro siempre tan encantador y simpático, lleva el pelo larguísimo por cuestión de una serie de televisión. La verdad es que me gusta más la melena de Irene Visedo que ha vuelto al Festival para apoyarlo.

La película nos ha dado la posibilidad de conocer personalmente a Fran Boira, un actor a valorar, cabe recordar que Almodovar contó con él. Enrique Gabriel era hoy un hombre feliz. No hay como un argentino para llenar una conversación de contenido y bellas imágenes.

Cinco años ha tenido que esperar el hombre para ver su película en pie, el parto de la burra o de una elefanta como dijo muy agudo Roberto Enríquez. Nos ha gustado volver a ver a Alicia Sánchez, la de Furtivos en versión cinematográfica, junto a Angela Molina, Asunción Balaguer o Emilio Gutierrez Caba, actores por los que es lógico sentir debilidad.

'El último bailarín de mao' clausura el Festival La jornada nos ha permitido saludar al entrañable Carlos Saura, acompañado de su querida Eulalia Ramón, que ha participado en el homenaje a Chabrol y conocer a Bruce Beresford, muy amable, el director australiano sale por la puerta de atrás, sólo porque clausura el Festival con El último bailarín de mao, una película que reconfirma que cocina muy bien los sentimientos. Reconoció que los chinos le hicieron retocar el guión y es que, a través de la historia de un bailarín chino que se establece en América, contrasta oriente y occidente,comunismo y capitalismo. Con este film que personalmente recomiendo, aunque es muy clásico de factura, he recordado mis tiempos de ballet, el suplicio de las punta y el diploma de fin de curso de la Royal Academy of Dancing de Londres. Las coreografías están supercuidadas. Me llamó la atención por cierto la camisa a escorpiones del director australiano que un día nos llevó a pasear con Miss Daisy. Supongo que es de los que creen que el animalito trae suerte. Quedan pocas horas para saber si la crítica elegirá Taiwan o algún otro destino exótico y si el público se inclinará por la canadiense Incendios que aún sigue siendo un zumbido de abejas en mi cabeza con el "uno más uno puede ser igual a uno" que es la clave a descifrar. Desde luego que sí triunfan La mosquitera y Sin retorno habrá que comprar con sus productores el décimo de Navidad. Luis Miñarro ha sacado el gordo en Karlovy Vary y en Cannes con Tio Bonmee y Gerardo Herrero el Oscar de El secreto de sus ojos y los dos premios tan importantes de Balada triste de trompeta en Venecia y dicen que no hay dos sin tres. ¿Premiará el Jurado a Emma Suárez que añade el catalán como ejercicio de estilo? Por supuesto no descartamos Copia certificada la cinta de Kiarostami que se ha estrenado ya comercialmente este fin de semana por si la quereís ir a ver al alimón. No descartemos tampoco los ex-aequos porque al final ha habido un buen ramillete de películas puntuables.