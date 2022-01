El Monkey Week volvió con fuerza. La segunda edición del festival musical se abrió una vez más en el Puerto de Santa María (Cádiz) para ofrecer algo más que conciertos a lo largo de cinco días.

Radio 3 estuvo presente en este importante encuentro para ser altavoz de las propuestas musicales más sonoras. José Manuel Sebastián y Gustavo Iglesias presentaron sendos resúmenes de los conciertos allí celebrados, acercaron a la audiencia a los principales protagonistas del evento.



Más de 100 conciertos

La extensa oferta musical del festival reside en un gran escenario, pero además se sustenta en un circuito de showcases celebrado en varias salas y bares diseminados por todo el Puerto de Santa María. Es así como se conforma una programación que sobrepasa el centenar de actuaciones.

El escenario principal recibió las actuaciones de bandas y artistas como Faust y Andrew Bird (sábado 9), Kid Koala y The Strange Boys (domingo 10), o Buzzcocks, The Herbaliser y Joy Orbison (lunes 11).

El resto de la oferta se divide en 8 escenarios que desde el mediodía presentaron una variada oferta musical con bandas emergentes como Marcus Doo & The Secret Family, Hola a Todo el Mundo, Fuel Fandango, His Majesty The King o Papa Topo entre muchos más.