Alegria y sirenas en el campamento Esperanza.

Las tareas de excavación de un túnel con anchura suficiente para rescatar a los mineros atrapados en Chile han terminado.

Una sirena sonó a las 08:02 de la mañana, (12:02 GMT) para confirmar oficialmente que la perforadora, bautizada como "La Liebre" por su rapidez, alcanzó los 630 metros de profundidad, donde 32 obreros chilenos y un boliviano han permanecido desde el pasado 5 de agosto.

"Treinta y tres días han durado las perforaciones para rescatarlos", comentó, emocionado, el ministro de Minería, Laurence Golborne, que añadió que ahora hay que desmontar las piezas de la T-130 y examinar el conducto.

Los mineros han recibido la noticia con "tranqulidad y calma", aseguró. "Queda bastante camino por hacer, mucho camino por recorrer y precauciones que tomar", añadió el ministro, insistiendo en que "aún no se ha rescatado a nadie".

Vítores y llantos entre los familiares

Los familiares de los 33 mineros atrapados han estallado en un clamor de aplausos, gritos de alegría y llantos de emoción al oír las sirenas que anunciaban que había concluido el conducto que permitirá rescatar a los suyos.

"Estoy muy feliz, muy contenta, tengo deseos de gritar, llorar, saltar pero hay que contenerse un poquito", dijo María Cortez, cuñada de Mario Gómez, uno de los veteranos del grupo que permanece bajo tierra.

A su lado, María Segovia, hermana de Darío Segovia, no podía contener la emoción al sentir que cada vez falta menos, apenas unos días para reencontrarse con él. "La alegría va a ser más grande cuando los saquen a todos. Yo no me voy de aquí hasta que se vaya el último minero", dijo a los periodistas María Segovia, que en el campamento es conocida como "la Alcaldesa" por su capacidad de liderazgo.

En medio de tanta algarabía, un niño, el pequeño Brian, nieto de Esteban Rojas, sostenía una bandera chilena con la felicidad marcada en el rostro y con la idea certera de qué es lo que le dirá a su abuelo cuando lo vuelvo a ver.

"A él le voy a decir que nunca más se meta a una mina, ni siquiera que lo piense", dijo con la sinceridad de sus ocho años.