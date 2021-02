El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, confía en que la renovación del Tribunal Constitucional esté cerca. "Deseo y creo que por fin vamos a tener renovación del Constitucional", ha dicho en los Desayunos de TVE.

El titular de Justicia espera que el PP "esté a la altura de la responsabilidad institucional que en este punto tiene" cuando "este martes o miércoles presente un candidato", decisión que tomará tras solicitar una semana de aplazamiento.

Pero minutos después de estas declaraciones, se ha conocido un nuevo retraso, el tercero consecutivo, de la reunión de la Comisión de Nombramientos del Senado prevista para mañana miércoles y que debe consensuar los cuatro nombres con los que renovar a los vocales del TC. Se celebrará el martes 28 de septiembre.

La expulsión de gitanos, ajena a España

En referencia a la polémica suscitada por la expulsión de los gitanos rumanos de Francia, ha dicho que la política de inmigración de Sarkozy no se parece a la de Zapatero.

"Sabemos todos cuál es la posicion del gobierno de España en esta materia, que es de integración y por tanto no se parece en este punto a la que puedan diseñar las autoridades francesas, pero desde el punto del vista de la UE y su responsabilidad, lo pertinente es ver si esas medidas se han adaptado o no al derecho comunitario y ver como termina ese expediente", ha señalado.

Asimismo, Caamaño ha asegurado que la posición de España frente a la comisaria de Justicia de la UE, Viviane Reding, "no tiene nada que ver" con el hecho de que no respaldase la euro orden de protección para víctimas de violencia de género que propuso el Gobierno durante la Presidencia de turno de la UE. No obstante, ha señalado que "no es muy afortunada en la forma de trasladar sus inquietudes".