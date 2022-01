Las farmacias han vendido 600.000 dosis de la píldora del día después en el primer año de su libre dispensación, un crecimiento considerable según la Asociación Española de Contracepción (FEC). En abril, por ejemplo, se adquirieron hasta un 191% más de fármacos que en el año anterior. En mayo y julio creció un 179% y un 133% respectivamente.

El presidente de la FEC, Ezequiel Pérez Campos, remarca que el dato es "muy positivo" y refleja que "aquellos cantos de sirena" que auguraban un "apocalípsis" de los efectos secundarios "no tenían razón". "Después de un año de libre dispensación todo esta tranquilo y no está ocurriendo ninguna desgracia", precisa.

"Que se tripliquen las ventas no es malo, porque estamos hablando de un medicamento seguro y eficaz para su objetivo". "Es más lamentable tener acceso a la píldora y no utilizarla por todos esos mitos", asegura, a la vez que explica que todavía hay profesionales médicos que después de diez años siguen trasmitiendo el mensaje de que "puede provocar cáncer o infertilidad".

El peor efecto secundario, el uso irresponsable

El problema para Pérez Campos radica en el uso irresponsable que se hace de este fármaco, pues sigue habiendo una "bolsa de población" que utiliza la píldora como anticonceptivo y no como un método de emergencia.

El experto achaca el motivo al "desconocimiento" y a la "ignorancia". Aunque en España no hay ningún estudio sobre el perfil de estas mujeres, uno realizado en Francia indicó que en su mayoría eran mujeres musulmanas no necesariamente jóvenes. "Son las que tienen peor acceso a la información", afirma Pérez Campos, que precisa que no obstante este grupo es muy reducido.