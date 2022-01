Como "opulento" y "contradictorio" ha calificado el diario británico The Guardian el viaje en tren que, durante una semana, llevará al príncipe de Gales por todo Reino Unido para lanzar un mensaje ecologista. Parece que para Carlos de Inglaterra el lujo no está reñido con la sostenibilidad.

En la estación escocesa de Glasgow, el heredero del trono subió el lunes al tren, cuyos vagones -ocho para un grupo de sólo catorce viajeros-, albergan un estudio a la medida del príncipe, un gran comedor, un dormitorio con dos camas y cuarto de baño.

El contraste entre la "opulencia del tren, digno de un oligarca" y el objetivo del viaje puede "chirriarles a algunos", escribe el diario, según el cual el viaje les costará a sus "súbditos" un mínimo de 60.000 euros (50.000 libras).

De aquí al viernes, el tren real atravesará Escocia, Inglaterra y Gales para predicar las virtudes de la revolución sostenible, de los pañales tradicionales frente a los desechables y de viajar en bicicleta o en tren en lugar de en medios de transporte más contaminantes como el avión o el automóvil.

La campaña, bautizada "Start" (Comienzo), no trata de "dar lecciones a nadie ni de asustar", según afirmó este lunes el propio Carlos de Inglaterra al emprender el viaje.

La iniciativa costará unos 2,4 millones de euros al año, según el periódico, y el príncipe ha contratado para que la dirija a un experto en mercadotecnia a la vez que se ha asegurado el patrocinio de importantes empresas como la telefónica BT, los supermercados Asda o la eléctrica EDF.

Espectáculo político

La pasada noche el tren llevó al príncipe y a sus acompañantes desde Edimburgo hasta el oeste de Gales y esta noche cruzará Inglaterra de suroeste a noreste para que el primogénito de Isabel II pueda visitar un mercado local en Newcastle upon Thyne antes de dirigirse a Londres.

El director de la organización republicana "Republic", Graham Smith, ha criticado el viaje, que ha calificado de espectáculo político, y ha asegurado que el príncipe "ha cruzado la línea que separa al heredero del trono del simple activista político", por lo que ha pedido que el Parlamento investigue el uso que está haciendo de los fondos públicos.

Cuando anunció su iniciativa Start, Carlos de Inglaterra indicó que se la imaginaba como la Gran Exposición londinense de 1851, en plena era victoriana, que fue un despliegue espectacular de las nuevas tecnologías destinadas a transformar el mundo.

El príncipe publicará el próximo otoño un libro que ha escrito titulado "Harmony" (Armonía), en el que expone sus ideas sobre la defensa del medio ambiente, así como un documental para la TV con el mismo título.

En él, señala The Guardian, el príncipe declara que tal vez haya encontrado por fin su papel en el mundo: "En cierto modo me imagino que si he nacido para esta posición es por algo".