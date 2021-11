Irse de vacaciones y volver con un aumento de pecho y menos bolsas en los ojos está de moda. Es lo que se llama "turismo estético".

Tere pesa 120 kilos y está decidida a ir a Colombia para someterse a una operación de cirugía estética. Vive en Torrevieja y en estos momentos está siguiendo un tratamiento de adelgazamiento. "Su meta es llegar a los 80 kilos", comenta Josu, su marido.

Al perder tanto peso, Tere quiere hacerse una operación de estiramiento de la piel con una abdominoplastia incluida.

Aunque Tere todavía no sabe cuándo podrá ir a Colombia, porque depende del tiempo que tarde en perder el peso previsto, calcula que tendrá que permanecer allí unas dos o tres semanas. "Tengo que pasar allí las primeras revisiones semanales y cuando me den el alta continuaré con las revisiones en España", explica.

"La principal razón por la que iré allí es porque es más barato", explica Tere. "Aquí esta operación me saldría por unos 8.000 ó 9.000 euros, mientras que en Colombia me saldrá por unos 3.000 ó 3.500 euros", añade.

Aumento de pecho por 1.700 euros

Ana Agnieszka también decidió viajar fuera de España para operarse. Ana es de Polonia y, aunque vive en Barcelona, decidió ir a su país de origen para someterse a una operación de aumento de pecho.

"Me operé hace cinco años y en ese momento en España me costaba 3.500 euros, mientras que en Polonia me operé por tan solo 1.700 euros, incluidos los gastos del avión", comenta Ana a rtve.es.

"Conocía el caso de una chica operada en una clínica de Varsovia a la que todo le había ido muy bien", explica Ana, quien afirma que esto fue determinante para decidirse. "No estaba dispuesta a destrozarme el cuerpo tan solo por operarme a un buen precio", añade.

A los tres días de la operación le quitaron el drenaje, y a la semana los puntos. "En una semana ya se ve si todo va bien o no. En mi caso todo iba según lo esperado", declara Ana, quien volvió a España tras quedarse una semana más de vacaciones en su país.