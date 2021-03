Hollywood abre sucursal en Cancún

Las emociones que provoca el cine pueden tener diferentes orígenes, diferentes aromas, consecuencias de lo más variadas. Un espectador puede vibrar con historias de grandes dimensiones, épicas y espectaculares, como El caballero oscuro, La guerra de las galaxias o Lawrence de Arabia. O con películas intimistas y líricas de Lars Von Trier, Hirokazu Kore-eda o Pedro Almodóvar.

Para algunos, la ecuación se resume en un partido entre Hollywood y el resto del mundo. Cine como industria frente a cine como... otras muchas cosas.

Precisamente, parte de ese Hollywood industrial ha congregado estos días a decenas de periodistas de todo el mundo en México para presentar algunas de las películas que estarán en las carteleras de todo el mundo en los próximos siete meses.

Cancún, lleno de estrellas

Por segundo año consecutivo, Sony Pictures ha reunido a la prensa especializada de todo el mundo en Cancún para proyectar un puñado de películas que están a punto de llegar a las salas de cine y hacer desfilar a sus estrellas por la alfombra roja y por el set de entrevistas.

Actores como Angelina Jolie (Salt), Javier Bardem y Julia Roberts (Eat, Pray, Love), Eva Mendes y Mark Wahlberg (The Other Guys), Salma Hayek y Adam Sandler (Niños grandes) o Jackie Chan (The Karate Kid)... Directores como Michel Gondry (The Green Hornet), James L.Brooks (Everything you've got) o guionistas como Aaron Sorkin (The social network)...

Todo un festival de 'glamour' y de interés cinematográfico ante proyectos que van de lo netamente comercial a lo más atrevido y personal en un ambiente de distendida convivencia entre Hollywood y el resto de los mortales.