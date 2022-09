Los homosexuales en España: de las catacumbas a la igualdad legal en 20 años

El 17 de mayo de 1990 la OMS retiraba la homosexualidad de su clasificación de enfermedades mentales. 20 años después, sin embargo, en algunos países las minorías sexuales siguen siendo víctimas de todo tipo de terapias para ser 'curadas'.

En España hasta finales de la década de los años 80 se mantuvo vigente la ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social que consideraba necesario "defender a la sociedad contra determinadas conductas individuales que, sin ser, en general, necesariamente delictivas", entrañaban "un riesgo para la comunidad".

Entre estas conductas, hasta hace 30 años, se encontraba la homosexualidad y para los que la "ejercieran" se preveían medidas de internamiento en "establecimientos de trabajo", multas, "sumisión" a los vigilantes que se les designaran y la prohibición de visitar "ciertos lugares o establecimientos públicos" a designio de la Administración, que podía impedir su residencia en un lugar determinado.

A punto de cumplir los 55 años, Antonio sólo tiene palabras de agradecimiento para los "miles y miles de compañeros que no van a disfrutar de los derechos conseguidos pero sin los que no habría sido posible este avance ". Más de 20 años después de su reclusión, apuesta por la Educación para conseguir "la igualdad social".

El presidente de la FELGTB explica además que las lesbianas denuncian que se sienten desprotegidas cuando van, "si van", al ginecólogo porque no se tiene en cuenta su sexualidad a la hora de prevenir, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual. "Parece que para algunos ginecólogos si no hay pene no hay sexualidad ", lamenta.

Poveda critica asimismo la "invisibilidad" de las lesbianas , incluso dentro del colectivo homosexual. "En la revista Zero (una publicación homosexual de tirada nacional) no ha aparecido todavía ninguna mujer lesbiana en la portada", comenta.

"Ahora es el turno de los transexuales"

A su juicio, en este 20 aniversario les debería llegar el "turno a los transexuales" y la FELGTB solicita a la OMS que retire la transexualidad de la lista actual de patologías mentales. Poveda celebra que el Gobierno haya mostrado este viernes su acuerdo con esta solicitud pero ha matizado que "es un paso importante, pero no suficiente".

“El 70% de los transexuales está en paro“

Mantiene que el colectivo de transexuales "es uno de los más vulnerables a la exclusión social" y considera necesario que "el sistema nacional de salud cubra todo el proceso" de cambio de sexo y se promuevan más políticas activas para la integración de los transexuales en el mundo laboral. "El 70% de este colectivo está en paro y muchas mujeres transexuales están avocadas al trabajo sexual", explica.

"Puede que haya quien no entienda que queramos que la transexualidad deje de considerarse una enfermedad y al mismo tiempo pidamos cobertura sanitaria, pero los transexuales no son desde luego enfermos mentales y, por ejemplo, una embarazada tampoco lo es y no por eso no se le cubren sus necesidades médicas especiales", añade el presidente de la FELGTB.