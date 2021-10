La catástrofe causada por las lluvias y los deslizamientos de tierra en Río de Janeiro, que ha dejado hasta el momento 180 muertos, ha adquirido nuevas dimensiones al advertir los bomberos de que un alud en un antiguo vertedero convertido en barrio puede haber sepultado a unas 200 personas.

La atención de los socorristas se centra en el barrio Cubango de Niteroi, ciudad vecina de Río de Janeiro, donde el desprendimiento de toneladas de tierra y basuras del Morro do Bumba destruyó este miércoles unas 50 casas, según cálculos de las autoridades.

Como no hay un registro oficial de las viviendas construidas en las laderas de los cerros, las autoridades basan sus cálculos en las informaciones de vecinos y, de esta forma, el comandante de los bomberos, ha llegado a la conclusión de que unas 200 personas pueden haber quedado sepultadas.

Hasta la tarde de este jueves habían sido encontrados diez cadáveres, mientras que 53 personas fueron rescatadas con vida, de las cuales 21 tuvieron que ser hospitalizadas.

Niteroi, la ciudad más castigada

Niteroi, separada de Río de Janeiro por la boca de la bahía de Guanabara, ha sido la ciudad más castigada por los deslizamientos de tierra producidos por los aguaceros de esta semana, con al menos 105 muertes. En Río de Janeiro han perecido 55 personas, 16 más en Sao Gonzalo y el resto en Nilópolis, Engenheiro Paulo de Frontin, Petrópolis y Magé.

Las lluvias, aunque han disminuido, todavía castigan de manera intermitente algunas zonas de Río y municipios vecinos.

Un portavoz de la alcaldía de Niteroi ha dicho que no disponen de números precisos sobre personas desaparecidas por el alud en el Morro do Bumba, mientras que la secretaria de Medio Ambiente del Estado de Río de Janeiro, Marilene Ramos, ha afirmado que la cifra de personas sepultadas no debe de ser tan alta como calculan los bomberos.

En el caso del Morro do Bumba, el terreno sobre el que se construyeron las viviendas es más inestable que cualquier otra ladera porque, según las autoridades, entre 1970 y 1986 el lugar fue usado como vertedero de basuras, con lo cual la capacidad del suelo de absorber el agua de lluvia es menor.