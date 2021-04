Kenia no juzgará a más piratas somalíes entregados por armadas extranjeras, al no haber recibido las ayudas prometidas por la comunidad internacional por realizar esta labor, según informan los medios locales. Hace unos días, ya anunciaron que no recibirían más presuntos piratas.

El ministro de Asuntos Exteriores keniano, Moses Wetangula, ha denunciado que la comunidad internacional no ha cumplido su promesa de ayudar a Kenia por "la carga de procesar y encarcelar a los piratas", según señala el diario Daily Nation, de Nairobi.

El responsable de la diplomacia keniana indicó que "hemos dado por acabada nuestra obligación internacional. Otros rehuyeron adoptarlas y nosotros no podemos cargar con el peso de la responsabilidad internacional".

La UE firmó un acuerdo con este país en marzo de 2009 por el cual Kenia acogería a los piratas detenidos en la operación Atlanta para juzgarlos, a cambio de unas ayudas económicas que compensaran todos los gastos que estos suponen.

23 buques secuestrados con 337 rehenes En estos momentos, los mercantes y atuneros que faenan en el Índico se encuentran en situación de máxima alerta, dado que los piratas han aumentado su ofensiva en la mar una vez ha pasado el monzón. Según el observatorio Ecoterra, a día de hoy hay 23 buques secuestrados, con 337 rehenes. El ministro de Exteriores keniano también ha indicado que Nairobi estudia dar por concluido el acuerdo con la Unión Europea (UE) para recoger a los piratas capturados por sus barcos y juzgarlos. "Desde hace dos semanas nos hemos negado a aceptar a los piratas capturados por algunos de nuestros países amigos y les hemos dicho que lo intenten en otra parte", dijo Wetangula.

La UE tiene esperazas de convencer a Kenia Según el Daily Natión, el representante de la UE en Kenia, Eric Van der Linden, admitió que entendía la frustración del Gobierno keniano pero mostró su convencimiento de que todavía puede haber espacio para tratar la cuestión. Van der Linden ha explicado que al Gobierno de Nairobi le interesa frenar la piratería, pero no llevar solo la carga de hacerlo. “La UE: A Nairobi también le interesa acabar con la piratería“ El pasado 26 de marzo, Kenia se negó a recibir a tres presuntos piratas somalíes atrapados por una fragata italiana y anunció que dejaba en su territorio a otros acusados de piratería. "Nuestras manos están atadas, tenemos a muchos piratas pendientes de juicio en Kenia y no podemos aceptar más de momento", dijo en rueda de prensa en la ciudad costera de Mombasa el jefe regional de la Policía keniana, Leo Nyongesa. “Kenia tiene en sus cárceles a 120 presuntos piratas, pendientes de juicio“ Kenia tiene acuerdos con Estados Unidos y la Unión Europea para recibir y juzgar a los supuestos piratas capturados en aguas del golfo de Adén y del Índico.