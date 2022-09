Mea culpa oficial de los Legionarios de Cristo. En un comunicado de la orden mexicana, se reconoce que su fundador, Marcial Maciel, abusó durante años de seminaristas por lo que piden perdón a todas las víctimas.

El fundador de los Legionarios de Cristo murió en 2008 apartado del ejercicio de la vida religiosa. El 19 de mayo de 2006, el Papa Benedicto XVI le había ordenado que se abstuviera de ejercer el sacerdocio públicamente y llevara una vida de oración y penitencia.

Además de abusar sexualmente sobre muchos seminaristas, Marcial Maciel tuvo tres hijos con dos mujeres diferentes. Apartarlo de su ministerio fue la primera medida drástica que tomó Benedicto XVI contra la pederastia.

De manera individual, responsables de la orden ya habían lamentado los hecho y pedido disculpas. Ahora, seis días después de la carta del Papa a los irlandeses y diez días después de que concluyese la investigación ordenada por el Papa, llega el comunicado oficial de reconocimiento de culpa del fundador de los Legionarios y solicitud de clemencia a las victimas

Tono duro

En el comunicado, los Legionarios de Cristo aseguran que "habíamos pensado y esperado que las acusaciones presentadas contra nuestro fundador fueran falsas o infundadas", pero no ha sido así por lo que "no podemos mirar a su persona como modelo de vida cristiana o sacerdotal".

"Estamos profundamente consternados y tenemos que reconocer que son ciertas las acusaciones contra el Padre Maciel, entre las que se incluían abusos sexuales a seminaristas menores", manifiestan en el comunicado.

Con un tono duro, en el que ya no le llaman simple "Padre", los legionarios reconocen que el sacerdote mexicano tuvo una hija "de una relación estable y prolongada" con una mujer, "y otros graves comportamientos", que no citan.

También señalan que otras dos personas afirman que son hijos del sacerdote y agregan: "condenamos estos actos contrarios al deber cristiano, religioso y sacerdotal de la vida del Padre Maciel y afirmamos que no corresponden a lo que nos esforzamos con vivir en la Legión y el Regnum Christi (los legionarios laicos)".

"Expresamos una vez más nuestro dolor y pesar a todas y cada una de las personas que han sido dañadas por las acciones de nuestro fundador", dice el comunicado, en el que también piden "perdón" a todas aquellas personas que le acusaron en el pasado "y no fueron creídas o no se supo escuchar porque en aquel momento no podíamos imaginar esos comportamientos".

"Aceptamos con dolor que ante la gravedad de sus falta, no podemos mirar a su persona como modelo de vida cristiana o sacerdotal", concluyen en la nota, donde se comprometen a "ofrecer seguridad" a los menores en sus instituciones.