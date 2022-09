La secretaria general del Partido Popular, María Dolores Cospedal, ha destacado este miércoles que "a día de hoy" la dirección nacional de su partido no tiene ninguna prueba fehaciente" de que el Ejecutivo haya abierto una nueva negociación con la banda terrorista ETA. "Yo no la tengo, quizá hay otras personas del PP que sí", ha afirmado.



En declaraciones a la Cadena Cope, Cospedal ha respondido así a las declaraciones del portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, quien este martes aseguró que el Gobierno está en conversaciones con la banda terrorista, que ETA devolverá el favor a Zapatero en las generales y que ambos son "aliados potenciales" porque quieren "debilitar España".

A pesar de estas puntualizaciones de la secretaria general del PP, Mayor Oreja ha vuelto a insistir este miércoles en la idea. Ha asegurado, en una entrevista en Onda Cero, que hay comunicados de la izquierda abertzale que "confirman la existencia de una segunda parte de un proyecto de resolución de conflictos" entre el Gobierno y ETA.



Cospedal ha insistido en que desde la dirección de su partido no se tiene constancia de que exista una nueva negociación al tiempo que ha destacado que, en cualquier caso, el PP se mantendrá "muy vigilante" para evitar que "grupos cercanos" a la banda terrorista se puedan presentar a las próximas elecciones municipales.



De esta forma, Cospedal ha puntualizado que confía en que esta hipotética segunda negociación con ETA no exista porque "sería muy grave" y además sería "inmediatamente" denunciado por el principal grupo de la oposición. Además de exponer la línea de la dirección de su partido, ha enfatizado que Mayor Oreja es "un gran portavoz" en el Parlamento Europeo.

Blanco: La actitud de Mayor Oreja es "miserable"

El ministro de Fomento, José Blanco, ha asegurado que la "actitud de Mayor Oreja es miserable y sólo se explica su comportamiento desde la irresponsabilidad". Blanco se ha manifestado así en declaraciones realizadas en el pasillo del Congreso de los Diputados y ha dicho que el ex ministro del Interior "debe tener mono de haber estado en el Gobierno".

Asimismo, el ministro se ha unido a la solicitud de varios miembros de su partido y ha pedido a Rajoy "que desmienta lo que ha dicho Mayor Oreja y que le desautorice ya".

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, cree que el ex ministro del Interior "sabe que se ha equivocado". En declaraciones a RNE, Fernández Vara ha asegurado que quiere pensar que Mayor Oreja "tuvo ayer un mal día, porque si no no se entiende". "Todo lo que le de fortaleza a ETA en unos momentos en los que está huyendo despavorida me parece un error. Y él lo sabe, estoy convencido de que sabe que se ha equivocado", ha añadido.