Europa cada vez más dividida en torno a la ayuda sobre Grecia

Cada vez son más las voces en la Unión Europea que reclaman a los 27 un acuerdo para ayudar a Grecia a evitar la quiebra, un asunto que van a estudiar a partir de este jueves los Jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas.

Una cita crucial en la que parece que cada vez hay unas posturas cada vez más divididas entre los partidarios de rescatar las finanzas helenas, y quienes consideran que debe ser el Ejecutivo griego quien se saque las castañas del fuego.

Ante esta situación el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, ha hecho un llamamiento a cerrar un acuerdo, porque "de lo contrario la incertidumbre en torno a la moneda única" va a continuar en los próximos meses poniendo "en peligro" la estabilidad de la Eurozona.

Alemania se opone

Se trata, ha dicho en el diario alemán Handelsblatt, de lograr un plan de "préstamos bilaterales coordinados" que den un soplo de aire fresco a las finanzas griegas.

Unas palabras que chocan frontalmente con la intención del Gobierno Alemán, que alega "cuestiones jurídicas" para que no se apruebe un sistema de ayudas para Grecia. Lo ha dicho su secretario de Asuntos Exteriores, Werner Hoyer, quien ha admitido que su país tiene "un papel muy importante que jugar" en la solución al problema de la deuda griega, pero ha advertido de que también tiene una "gran responsabilidad" con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y con los alemanes.

Postura similar a la que mantuvo este domingo la canciller Angela Merkel, quien aseguraba que en estos momentos Grecia no está amenazada de insolvencia y que, además, el primer ministro, Yorgos Papandréu, le ha asegurado repetidamente que no está pidiendo dinero a la Unión Europea. De ahí, decía, que no deba tratarse este asunto en el Consejo Europeo de esta semana.

Unas declaraciones que resultan llamativas a la vista de lo que dijo Papandréu en Bruselas el pasado jueves, en donde aseguró que no tendría problema en acudir al Fondo Monetario Internacional si los 27 no le prestan ayuda.