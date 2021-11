El PP quiere que el pacto educativo que negocia con el Gobierno suponga una reforma en profundidad del sistema y propone, entre otras medidas, que, si hay un informe favorable del centro, se pueda pasar de curso con dos asignaturas suspendidas en Bachillerato, que propone ampliar de dos a tres años, eliminando un año la educación obligatoria común.

Su propuesta pasa por organizar en dos ciclos la Educación Secundaria: Educación Secundaria General ( 3 años de duración, de 12 a 15 años) y Educación Secundaria Superior (3 años de duración, de 15 a 18 años); esta última con dos vías, Bachillerato y Formación Profesional.

Los socialistas ya han mostrado su desacuerdo con la propuesta. La secretaria de Educación del PSOE, Cándida Martínez, ha calificado de "incoherente" la propuesta de ampliar un año el Bachillerato y reducir la educación obligatoria común en el mismo período.

A su juicio, supondría disminuir la formación común, y si en España lo que falta "es más cultura entre los jóvenes" esta medida "parece bastante incoherente" y "va en contra de la igualdad de oportunidades".

El propio ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha planteado ampliar la educación obligatoria hasta los 18 años.