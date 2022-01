El ex líder serbobosnio Radovan Karadzic volverá a estar ausente este lunes en la audiencia del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) que le juzga, pero sí acudirá mañana martes a la sesión en la que se evaluará cómo seguir con el proceso judicial al que él aún no se ha presentado.

Según informó el tribunal, Karadzic envío el domingo una carta al juez que preside el caso, O-Gon Kwon, para anunciarle que no acudiría a su juicio ya que no ha tenido el tiempo suficiente para preparar su defensa, un argumento que el ex líder serbobosnio ha esgrimido para no acudir a ninguna de las sesiones del proceso que comenzó el pasado 26 de octubre.

En la misiva, Karadzic precisó sin embargo que estará "encantado" de acudir a la audiencia del martes, en la que está previsto que los magistrados decidan cómo seguir con el juicio después de que los fiscales terminen de presentar sus alegaciones.

"Espero que podamos encontrar una solución que desemboque no sólo en un juicio rápido, sino en uno justo", recalcó Karadzic.

Aseguró además que sigue trabajando "duro" para preparar su defensa y que desea pronunciar sus alegatos de apertura tan pronto como le sea posible.

Al finalizar la última vista la pasada semana, O-Gon Kwon explicó que si el acusado mantenía su ausencia, mañana por la tarde se escucharían las aportaciones de la fiscalía y de la defensa y se decidiría sobre el caso.

El magistrado señaló varios supuestos de cómo podría seguir el proceso, incluido el de asignar a Karadzic un abogado defensor y el tiempo que éste necesitaría para prepararse.

Karadzic solicita en principio unos diez meses más para preparar su defensa, pero en una carta enviada a los jueces a mediados de octubre comentó que al menos se le conceda "el tiempo medio de preparación de un juicio, que es de dos años".

Karadzic está acusado de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio ocurridos durante la guerra de Bosnia (1992-1995).

Los cargos de genocidio se refieren a la muerte en 1995 de unos 8.000 musulmanes varones en la ciudad bosnia de Srebrenica y a las 12.000 víctimas civiles del asedio de Sarajevo.