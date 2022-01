Si esta noche hubiese una cámara en el Palacio del Elíseo, donde cenan el presidente francés, Nicolás Sarkozy, y la canciller alemana, Ángela Merkel, a buen seguro que Tony Blair pagaría lo que fuese para escuchar lo que dicen. Y es que, en gran medida, mientras departen ambos mandatarios estarán decidiendo su futuro político.

Las cartas están sobre la mesa: Sarkozy ha sido desde el principio el valedor de Blair para ser el presidente de la UE cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa, que está a la espera de la firma del presidente checo, Vaclav Klaus.

En cambio, Merkel no ha expresado su postura, aunque parece que se inclina a dar su apoyo a un candidato de un país pequeño.

"Si los franceses y los alemanes insisten en alguien no veo quien podría pararlos", ha confesado un diplomático europeo.

"No tenemos la intención de plantear un debate sobre los nombramientos", ha asegurado un representante de la presidencia a propósito de la reunión que celebrarán el jueves y el viernes, en Bruselas, los jefes de estado o gobierno europeos.

Al día siguiente, el Consejo Europeo se reúne en Bruselas sin el nombramiento de presidente de la UE o de Alto Representante de Política Exterior en la agenda (no sería prudente hasta que los checos no lo ratifiquen ) pero con la voluntad de definir el perfil de la persona que tendría que ocupar ese cargo.

"Europa debería estar representada por alguien cuya principal preocupación sea servir a Europa y unificarla a través de un consenso virtuoso y no hacer como que la representa en el extranjero sin que haya un consenso real", ha declarado Juncker en una entrevista con el periódico francés Le Monde, donde ha dejado claro que no rechazaría el puesto.

El problema británico

Paradójicamente, Blair tiene en su contra el ser británico y el no ser representativo de la realidad política de su propio país. Por un lado, hasta el propio Sarkozy ha reconocido que pertenecer a un país que no es miembro del euro y en el que triunfan las actitudes euroescépticas no le hace ningún favor.

Por otro, los conservadores británicos, que probablemente ganan las legislativas del año próximo, están haciendo una intensa campaña contra él.

Más aún, Blair ni siquiera cuenta con el apoyo de su teórica familia política, los socialistas europeos, que lo rechazan por su apoyo a la Guerra de Irak.

De hecho, ellos mismos dan por hecho que un conservador será el nuevo presidente de la UE y se conforman con aspirar al puesto de Alto Representante, que ya ostenta un socialista.

Mientras tanto, Juncker es rechazado por Reino Unido por sus actitudes demasiado federalistas y por Francia, debido a su papel como presidente del eurogrupo y su postura sobre las leyes del secreto bancario.

Las miradas entonces giran hacia Balkenende: conservador, europeísta, de un país pequeño que fue uno de los fundadores de la UE. Los otros candidatos en la terna, como el liberal belga Verhofstadt, el finés Paavo Liponen o la irlandesa Mary Robinson no parece que tengan la misma fuerza que su candidatura.

Fuentes del gobierno español ya han declarado a Balkenende su favorito, mientras señalan a Miliband, dirigente laborista británico, como el idea para ser alto representante. De esta forma, el nuevo organigrama europeo cumpliría los deseos de todos sin molestar: un dirigente de un país pequeño por consenso y un diplomático 'blairita' para hacerse cargo de la representación exterior.