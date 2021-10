El Pentágono ha comenzado el despliegue de 13.000 soldados en Afganistán no anunciado previamente que se sumarán al contingente de 21.000 aprobado por el Gobierno de EE.UU. en marzo, según ha informado el Washington Post Como parte de la nueva estrategia en ese país , el presidente Barack Obama autorizó en marzo el envío de 21.000 soldados con el objetivo de situar el contingente de EE.UU. en 68.000 a finales de año, la cifra más alta desde el comienzo de la guerra en 2001.Sin embargo, según el diario, que cita fuentes de Defensa, el Pentágono ha comenzado el despliegue de "al menos" otros 13.000 soldados, queEl diario destaca que su marcha a Afganistán no ha sido comentada por los oficiales del Pentágono, ni por la Casa Blanca, que sí ha hablado en público del envío de los 21.000, como tropas de combate.Expertos en defensa consultados por el Post explicaron que normalmente el Ejército necesita cientos de militares de apoyo por cada brigada, compuesta por unos 4.000 soldados, que se envía al exterior.Sin embargo, el diario recuerda que el Pentágono y la Casa Blanca no suelen hacer público el envío de las tropas de apoyo y cita como ejemplo que cuando el anterior presidente, George W. Bush, anunció un envío de soldados a Irak, habló de 20.000 tropas de combate pero no de los cerca de 8.000 efectivos de apoyo que les acompañaron.Según un portavoz de, Tommy Vietor, el presidente Obamay remitió al diario al Pentágono para obtener "información técnica" sobre la cifra de soldados enviados.Con el envío de este contingente,, aunque según el diario este aumento no variará el máximo de 68.000 efectivos, cifra que duplica el número de las tropas desplegadas cuando Bush finalizó su mandato.Aparte de este incremento, el comandante de las tropas de la OTAN en ese país, el general Stanley McChrystal, ha pedido entre 30.000 y 40.000 soldados más ante el recrudecimiento de los combates, mientras Obama discute con el resto de sus asesores qué camino seguir en esta guerra, cada vez más impopular, que dura más de ocho años.