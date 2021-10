La, María Dolores de Cospedal,, "a estas horas y desde ayer",en el Partido Popular de Valencia por el caso Gürtel, a pesar de que la dirección autonómica lo niega , yDe Cospedal, en una entrevista en la Cope, ha asegurado queporque "ha antepuesto sus intereses personales a los del partido" ysi se "encastilla" en mantener sus responsabilidades.Ha amenazado con tomar medidas si Costa acude este miércoles a Les Corts como portavoz del grupo popular: "hay unos procedimientos disciplinarios que se aplicarían inmediatamente".Después de que Costa anunciara el martes que esta mañana estaría en su escaño en las Cortes Valencianas, la número dos de su partido le ha recordado queporque "una cosa sin la otra sería impensable".Ante la pregunta de si se le podría suspender de militancia, ha recalcado que si Costa se "encastilla" en mantener sus cargos "en una actuación impropia de la condición que tenía hasta ahora como secretario general, la dirección nacional tendrá que tomar las medidas disciplinarias correspondientes".La actitud de Costa deha hecho concluir a Cospedal que es "imposible" que pueda ser restituido en sus cargos.Ha asegurado que la rueda de prensa que Costa ofreció en la mañana del martes "no fue demasiado afortunada", y le ha recordado al que en política "los puestos no le pertenecen a uno" por lo que "no puede creerse que son de su propiedad".En esa comparecencia Costa acusó a Génova de "condenarle ante la opinión pública" y retó a Rajoy a abrir una investigación si tiene la "más mínima duda" sobre él.Cospedaly ha asegurado que si quisiera beneficiar a la organización a la que representa "lo lógico" es que intentara que "esté de la manera más suave posible".esta especie de 'ahora sí o ahora no' o. De ninguna manera", ha recalcado.La secretaria general del PP ha explicado este miércoles que el Comité de Derechos y Garantías de su partido va aque considere convenientes, "como cualquier otro militante". En un principio habló de este mismo miércoles.Además ha recordado quesobre su relación con el caso Gürtel.La secretaria general del PP ha puntualizado queen el caso Gürtel, pero ha subrayado que se deben tomarantecomo tener determinadas compañías.Cospedal ha asegurado que el líder del PP, Mariano Rajoy, ha tenido claro en todo momento lo que tenía que hacer y ha hecho lo que había que hacer, y ha rechazado que exista pulso alguno entre él y el presidente valenciano, Francisco Camps.Además, se ha mostradoy tiene toda la autoridad para ello.De Cospedal ha dicho que anoche el presidente valenciano, Francisco Camps, "tuvo una conversación" con la dirección nacional del PP y "transmitió que Costa había sido cesado temporalmente en sus funciones"."Esa conversación tuvo lugar exactamente así", ha apostillado la número dos del PP.