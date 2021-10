Gabilondo cree que el pacto educativo es "más viable" tras hablar con el PP porque hay voluntad

El ministro de Educacion, Ángel Gabilondo, se ha mostrado convencido de que el pacto por la Educación es "un poco más viable e igual de necesario" tras reunirse con el Partido Popular porque "hay voluntad política y expectativas".



Gabilondo no descarta hacer las "modificaciones normativas necesarias", pero ha puntualizado que el objetivo de las conversaciones que ha iniciado para alcanzar este acuerdo "no es abrir un debate legislativo".



El titular de Educación ha abierto este martes la ronda de contactos con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien ha subrayado que la sociedad española demanda este pacto y que "no alcanzarlo sería defraudarla".



"El PP cree que es bueno un pacto en materia educativa, siempre lo hemos creído y la sociedad española lo demanda, no podemos defraudarla. Vamos a hacer lo posible para lograrlo", ha subrayado De Cospedal.



"No enredar" con las leyes educativas



Ángel Gabilondo ha subrayado que lo que hace falta es "estabilidad normativa" ya que lo que se busca, precisamente, es que las leyes no cambien con cada Gobierno. "No entraremos en una insensata aventura. Queremos un pacto, no enredar".



El titular de Educación se ha dado de plazo hasta final de año para constatar la viabilidad del pacto y ha abogado por hacer un diagnóstico previo de la situación.



Gabilondo se ha mostrado que el pacto es "viable" y ha manifestado que si "no esgrimimos nuestras diferencias desde el principio y buscamos lo que es común" se puede alcanzar.



El ministro ha afirmado que su propósito "no es una ocurrencia ni un estado de ánimo, sino una convicción que nace de una apuesta de la confianza en su viabilidad".



Tanto el ministro como la dirigente popular han coincidido en mostrar su satisfacción tras la reunión, y en concreto Cospedal ha afirmado que no ha hablado de condiciones. La secretaria general del PP ha insistido en que el pacto debe ser "con contenidos" y ha apostado por un modelo que vertebre y garantice la igualdad.