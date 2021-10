El presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, ha declarado en una conversación telefónica en directo con TVE que acepta la celebración de nuevas elecciones, pero que es necesario que se produzcan en igualdad de oportunidades."¿Cómo puede haber elecciones cuando más dely además con una persecución política nunca vista en Honduras?", ha añadido."Las elecciones nunca han estado cuestionadas aquí (...). Las elecciones son un pacto social en el que todos compiten, pero(...). Hay asesinatos, se han formado escuadrones de la muerte", ha explicado.Según Zelaya, Micheletti pretender celebrar unas "elecciones tipo Afganistán, a sangre en fuego, y quieren hacerlas bajo guerra, prácticamente".Este jueves, el presidente depuesto ha denunciado también suen una entrevista en Radio Nacional . Zelaya ha elevado a 10 el número de muertos tras su vuelta a Honduras y ha asegurado que no existe posibilidad de diálogo con unos terroristas "que tienen secuestrado al país y buscan una recompensa".En cuanto a la actuación de la comunidad internacional, Zelaya ha dicho que "ha hecho bastante (...) pero todavía no ha sido suficiente: es necesario arreciar mucho más para que esos ejemplos en la vida de nuestras democracias no se vuelvan a repetir y que Honduras sirva realmente como una muestra de quecomo costumbres de las élites militares y económicas de nuestras sociedades".Desde la embajada de Brasil en la que está refugiado desde el pasado lunes, Zelaya ha expresado una vez más su rechazo a "un régimen dictatorial que se ha instaurado con las armas" y "sin tener ninguna clemencia porque disparan balas vivas y hacen todo tipo de acciones violentas con el fin de intimidar y de crear un régimen de terror".El presidente depuesto ha cerrado la conversación con un contundente "he llamado al diálogo pero".El gobierno de Micheletti ha levantado el toque de queda en Honduras a las 6.00 de la mañana hora local. El gobierno quiere transmitir una sensación de normalidad, por lo que ha pedido a los funcionarios que regresen a sus puestos de trabajo,, enviado especial de TVE a Honduras.Es probable que la gente salga a las calles ay se eviten así las imágenes de aglomericaciones en los establecimientos que se han visto en los ultimos dias, durante las breves horas en las que Micheletti permitía a la población abandonar sus casas.Este jueves está prevista una marchade Micheletti, que será la primera que tenga lugar desde el regreso a Honduras de Manuel Zelaya.