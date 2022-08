Yo he pasado la gripe A y ésta es mi experiencia...

La gripe A llegó a España como un goteó de casos anecdóticos en el mes de abril y ya es un virus común que ha relegado al de la gripe estacional y ha alcanzado la categoría de pandemia.



¿Cómo te diagnosticaron la gripe A y cuáles fueron tus síntomas? Participa y comparte con todos tu experiencia enviándonos tu experiencia a nuestro formulario de participación.



Ésta es mi experiencia:



Lidia: "Los calofríos no cesaban"

"Estaba tan normal en casa y de repente empecé a sentirme mal, con malestar de cuerpo, nauseas, calentura y me puse el termómetro y tenía 37.7º. Entonces decidí tomarme un paracetamol para que no me siguiese subiendo y aun así me subió hasta 39.5º y me tomé otro paracetamol. Al observar que los calofríos no cesaban y los dolores musculares me bajé al hospital, y allí solo me hicieron una placa y me mandaron para casa".

Pilar: "Hay que cuidarse mucho"

"Ahora mismo la estoy pasando. Vino todo de repente: dolor de cabeza muy intenso, tos seca, 38º de fiebre; el tercer día tuve nauseas. Tengo una enfermedad crónica en lo pulmones y mucha esperanza de que esto pase pronto. Hay que echar valor y cuidarse mucho. Estoy tomando paracetamol, antibiótico y jarabe".

Manuel, 37 años, Ingeniero de Caminos, Jaén: "Siempre piensas que eso no te va a suceder a ti"

"Mis dos hijas estaban con fiebre alta hace dos días y no terminabamos de creernos que era gripe A, siempre piensas que eso no te va a suceder a ti.

Una noche de madrugada me levante con sintomas claros de fiebre que ha llegado hasta 39.7º a pesar de los constantes tomas de paracetamol e ibuprofeno alternados. Sintomas: Dolor muscular muy , muy intenso, fiebre alta, totalmente seco sin mucosidad, tos seca por las noches. Voy por el 4 º día y sigo con febricula de 37,8º. No he hecho las pruebas pero no hay duda es gripe A".

Andrea, 13 años, y Rubén, 24 años, Madrid: " V inieron a casa a tomar muestras a mi hija"

"Mis dos hijos han tenido la gripe A, pero han sido casos muy diferentes. Mi hija fue el 4º caso del brote que se declaró en el instituto Isaac Albéniz de Leganés, en el mes de abril. Empezó con dolores musculares y fiebre de 39,5º y desencadenó en mocos, malestar general, tos persistente ...



Como fue de los primeros casos, aislaron a la niña y me dieron la baja 72 horas por si podía contagiar yo también la gripe. Vinieron a casa a tomarle muestras a Andrea totalmente protegidos, casi parecían del espacio.



Ya este verano mi hijo Rubén, que también vive en casa, pilló la gripe en el trabajo. A él le duró más, unos 10 ó 12 días, y empezó con una gastroenteritis".

Charete, 49 años, comercial, Pamplona: "Es como un catarro seco"

"Después de pasar los San Fermines estuve unos días afónica, pero pensé que era por el aire acondicionado. Al tercer día empecé a tener muchos escalofríos, me dolía todo, se me cargaron los ojos y me fui poniendo fatal. Por la noche me subió la fiebre a 39,5º.



Llamé al servicio médico y me vinieron a ver a casa. La analítica confirmó que era el virus H1N1 y que era preferible que lo pasara en mi domicilio aislada. Cada tres días he ido la médico y al final he estado tres semanas de baja, porque el virus ataca a tu parte más débil y yo tuve también una otitis.



He estado muy cansada, mareada y con dolores musculares, sobre todo me dolían las piernas, por la paliza de la gripe y la fiebre. Tuve mucha tos, pero nada de moco, es como un catarro seco".

Alfonso, 40 años, biólogo, Granada: "Yo soy asmático y nunca pensé que mi vida estaba en riesgo"

"Tuve repentinamente fiebre muy alta hasta 39,5, dolor muscular intenso, dolor de cabeza y escalofríos. Tomé antitérmicos y como no me bajaba la fiebre y soy asmático me fui a urgencias.



En Granada no te hacen la prueba para ver si es gripe A, pero descartaron con una placa que fuera neumonía y me mandaron a casa. Aunque estaba tomando antibióticos, a los cuatro días volví a urgencias y me encontraron infección de orina y faringitis.



Tuve un poco de tos seca, pero nada de mocos y al 5º día de repente bajo la fiebre. He estado 10 días de baja y después lo que he sentido es un cansancio enorme. Ocurrió a finales de agosto y por eso mi médico me diagnóstico gripe A, aunque nunca me hicieron las pruebas. Yo soy asmático y nunca pensé que mi vida estaba en riesgo".

Patricia, 15 años, estudiante, Vitoria: "Es un catarro normal, pero más contagioso"

"Una anoche me subió la fiebre, fui al médico y me dijo que me quedará en mi casa. A los dos días volví y ya me hicieron todas las pruebas y me confirmaron que tenía gripe A. Estuve ingresada tres días, tomé tamiflu y me mandaron a casa con guantes y mascarilla.



Ha sido como un catarro normal, a los siete días ya me sentía bien pero estuve aislada más tiempo para no contagiar a los demás. Estuve del 9 de agosto la 19 en casa".

Gema, 30 años, teleoperadora, Madrid: "Creo que es como cualquier otra gripe"

"A primeros de septiembre empecé a sentirme constipada y tuve fiebre alta, hasta 39,5º. Después tuve placas en la garganta, pero no tenía ni tos, ni mocos, sólo inflamación de los ganglios y dolor por todo el cuerpo.



Antes del ir al médico, llamé al 112 donde me dijeron que no tenía el perfil de tener gripe A, pero cuando ya fui a mi médico de cabecera me confirmó, tras un reconocimiento, que tenía gripe A y amigdalitis aguda. Me dijo que me quedará una semana en casa y que usara una mascarilla sobre todo para protegerme yo, porque tenía las defensas muy bajas.



Creo que es como una gripe cualquiera, sólo que hay que tener más cuidado para no contagiarla a los demás. En mi trabajo a los tres días han empezado a caer enfermos unos cuantos".

José, 25 años, entrenador de fútbol, Madrid : "Si ha sido gripe A, es más cómoda que la estacional"

"Para mí ha sido como una gripe normal, pero con mucha fiebre. Me fui al médico y al decir que tenía gripe me atendieron rápido.



Me hicieron una auscultación normal y corriente y me mandaron cinco días a casa para que no contagiara a nadie más, pero realmente no podían confirmarme al 100% si era o no gripe A. Tenía tos y moco y me recetó un jarabe y paracetamol.Si al final ha sido gripe A, es más cómoda que la estacional, pero con más fiebre. Vivo con mi madre y por el riesgo de contagio, a ella le dieron también dos días de baja".